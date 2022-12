DU Recruitment 2022: दिल्ली विश्वविद्यालय के एसएलसी कॉलेज में 106 पदों पर भर्ती, देखिए डिटेल्स

ऐप पर पढ़ें

DU Assistant Professor Recruitment 2022: दिल्ली विश्वविद्यालय के श्याम लाल कॉलेज (SLC) ने असिस्टैंट प्रोफेसरके पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। डीयू की इस भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को स्थाई नियुक्ति दी जाएगी। डीयू एसएलसी भर्ती में आवेदन जमा कराने की लास्ट डेट 4 जनवरी 2023 है या रोजगार समाचार पत्र में भर्ती विज्ञापन प्रकाशित होने के दो हफ्ते बाद तक आवेदन किए जा सकते हैं। डीयू की इस भर्ती के जरिए असिस्टैंट प्रोफेसर के कुल 106 पदों को भरा जाना है। इच्छुक अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट slc.du.ac.in पर जाकर आवेदेन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह है कि आवेदन करने से पहले कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर पूरा विज्ञापन नोटिफिकेशन या रोजगार समाचार पत्र में भर्ती विज्ञापन जरूर देख लें।

डीयू भर्ती में रिक्तियों का ब्योरा:

एसएलसी के इस भर्ती में कॉलेज के विभिन्न विभागों में असिस्टैंट प्रोफेसर के 106 पदों को भरा जाना है।

डीयू एसएलसी भर्ती आवेदन शुल्क : सामान्य वर्ग और ओबीसी अभ्यर्थियोंको 500 रुपए जमा कराना होगा, जबकि एससी, एसटी व दिव्यांग और महिला अभ्यर्थियों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा।

डीयू असिस्टैंट प्रोफेसर भर्ती के लिए ऐसे करें आवेदन:

कॉलेज कीआधिकारिक वेबसाइट slc.du.ac.in पर जाएं।

होम पेज पर दिख रहे लिंक “Advertisement for the post of Assistant Professors in the various department on permanent basis” पर क्लिक करें।

नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद अगले लिंक “Online Applications are invited for various Teaching posts on Permanent Basis” पर क्लिक करें।

आवेदन फॉर्म भरें।

आवेदन शुल्क जमा कराएं।

जरूरी दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड करें और भविष्य की जरूरत के लिए आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर रख लें।