DSSSB Tier 1 admit card 2019: डीएसएसएसबी टायर-1 के एडमिट कार्ड जारी, ये रहा Direct Link

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) ने विभिन्न पदों के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा के टायर-1 एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। इस परीक्षा के जरिए क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर स्कोक्टर, ऑटो साइकिल मैकेनिक, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, असिस्टेंट डायरेक्टर (होर्टिकल्चर), असिस्टेंट कम्युनिटी आर्गेनाइजर, असिस्टेट आर्किटेक्ट, असिस्टेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर, स्टोर कीपर व ड्राइवर (पुरुष) के पदों पर भर्तियां होंगी। ये भर्ती परीक्षा 12 अक्टूबर, 2019 को होगी। उम्मीदवार dsssb.delhi.gov.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अपना एप्लीकेशन नंबर व डेट ऑफ बर्थ डालकर उम्मीदवार लॉग इन कर सकते हैं।

download DSSSB Tier 1 admit card 2019: यूं डाउनलोड करें

- dsssb.delhi.gov.in या dsssbonline.nic.in पर जाएं

- ‘DOWNLOAD ADMIT CARD FOR OFFLINE EXAMINATION DATED 12.10.2019 FOR THE POST CODES 104/14, 117/14, 29/12, 37/12, 39/12, 62/12, 71/12’ के लिंक पर क्लिक करें।

- नया पेज खुलने पर अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालकर लॉग इन करें।

- जनरेट एडमिट कार्ड पर क्लिक करें। इसे डाउनलोड कर इसका प्रिंट आउट ले लें।