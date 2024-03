DSSSB: केयरटेकर समेत 650 पदों पर निकली भर्ती, शुरू हुए आवेदन

ऐप पर पढ़ें

DSSSB Recruitment: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने केयरटेकर, अकाउंट्स असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट और अन्य पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 19 मार्च से शुरू कर दी गई है। जो उम्मीदवार लंबे समय से सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा मौका है। आइए जानते हैं, कैसे करना है आवेदन।

जानें पदों के बारे में

केयरटेकर, अकाउंट्स असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट समेत 650 पदों पर भर्ती निकाली गई है।

शैक्षणिक योग्यता

हर पद के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग- अलग है। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है, वह शैक्षणिक योग्यता से संबधित जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन देखें।

- भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन देखने के लिए यहां करें क्लिक

- डायरेक्ट आवेदन करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।

आवेदन फीस

अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों को 100 रुपये आवेदन फीस का भुगतान करना होगा, जबकि महिला उम्मीदवारों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी और एक्स-सर्विसमैन कैटेगरी से संबंधित उम्मीदवारों को आवेदन फीस के भुगतान से छूट दी गई है।

DSSSB vacancies 2024- इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए कें आवेदन

- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाना होगा।

- होम पेज पर "LINK TO APPLY FOR VARIOUS POSTS CURRENTLY ADVERTISED BY DSSSB" लिंक पर क्लिक करें।

- अब खुद को रजिस्टर करें और उसके बाद आवेदन फॉर्म भरना शुरू करें। जिसमें सही साइज में मांगे गए डॉक्यूमेंट्स और फोटो अपलोड करें।

- अब आवेदन फीस को जमा कर फॉर्म को सबमिट करें।

- आप चाहें तो फॉर्म को डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट ले सकते हैं।