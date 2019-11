DSSSB Assistant Teacher Admit Card 2019: जारी हुए एडमिट कार्ड, dsssb.delhi.gov.in से करें डाउनलोड

दिल्ली सबोर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन बोर्ड (DSSSB) ने ग्रेड II DASS और असिस्टेंट टीचर प्राइमरी भर्ती परीक्षा के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन कैंडीडेट्स ने DSSSB Grade II DASS और Assistant Teacher (Primary) के लिए अप्लाई किया वे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए DSSSB की ऑफिशियल वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जा सकते हैं।

DSSSB Assistant Teacher Admit Card 2019: यूं डाउनलोड करें

स्टेप 1: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट dsssb.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर दिख रहे “DOWNLOAD ADMIT CARD FOR THE ONLINE CBT EXAM FOR THE POST CODE 81/17 (GRADE II DASS) AND POST CODE 15/19 (ASSISTANT TEACHER (PRIMARY))” के इस लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपको एक नए विंडो पर लॉगइन करना होगा।

स्टेप 4: अब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें।

एग्जाम पटैर्न

प्राइमरी टीचर भर्ती परीक्षा 200 अंकों की होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे। इस भर्ती के लिए सिर्फ एक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलीजेंस और रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल और न्यूमेरिकल, हिंदी, इंग्लिश और संबंधित विषय (टीचिंग मैथडोलॉजी/B.El.Ed./D.Ed./NTT/JBT) के प्रश्न शामिल होंगे।