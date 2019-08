DSSSB Junior Assistant Admit Card 2019: जूनियर असिस्टेंट परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी

दिल्ली सबोर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन कमिशन ने ग्रेड-4 (Dass) जूनियर असिस्टेंट परीक्षा विज्ञापन संख्या 02/18 और पोस्ट कोड 20/18 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था वो आधिकारिक वेबसाइट dsssbonline.nic.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकतेहैं।

आपको बता दें कि ग्रेड-4 (Dass) जूनियर असिस्टेंट परीक्षा 3, 5, 6 सितंबर को आयोजित की जाएगी।

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट dsssbonline.nic.in पर जाएं

इसके बाद downloading the admit card for the post of Grade 4 Dass/Junior Assistant लिकं पर क्लिक करें

अपनी एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि डालें।

इसके बाद अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें।