DSSSB JSA Skill Test: dsssb.delhi.gov.in पर जारी हुए एडमिट कार्ड, डायरेक्ट करें डाउनलोड

DSSSB JSA Skill Test Admit Card 2022: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जूनियर सचिवालय सहायक के पद के लिए आयोजित होने वाली स्किल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वह आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। बता दें, DSSSB स्किल टेस्ट का आयोजन 5 नवंबर 2022 से किया जाएगा।

Direct Link To Download: DSSSB JSA Skill Test Admit Card 2022

वहीं यदि उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई कठिनाई होती है तो वे 3 नवंबर 2022 को या उससे पहले ईमेल के माध्यम से बोर्ड कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। यह ध्यान दिया जाता है कि DSSSB 05 नवंबर से 04 दिसंबर 2022 तक जूनियर सचिवालय सहायक के पद के लिए कौशल परीक्षा आयोजित करने के लिए तैयार है। जूनियर परीक्षाएडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, उम्मीदवारों को उपलब्ध लिंक पर अपना लॉगिन क्रेडेंशियल प्रदान करना होगा।

उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र और परीक्षा की तारीख सहित सभी विवरण एडमिट कार्ड के साथ समय के साथ मिल जाएंगे। आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करने के बाद आधिकारिक वेबसाइट से DSSSB JSA स्किल टेस्ट एडमिट कार्ड 2022 डाउनलोड कर सकते हैं।

DSSSB JSA Skill Test Admit Card 2022: ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाना होगा।

स्टेप 2- ‘LINK FOR DOWNLOAD E-ADMIT CARDS FOR SKILL TEST EXAM FOR THE POST CODE 44/21 (JUNIOR SECRETARIAT ASSISTANT)’ लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- अब 'Application Number' और 'Date of Birth' दर्ज करें।

स्टेप 4- एडमिट कार्ड आपके सामने होगा।

स्टेप 5- इसे डाउनलोड कर लीजिए।

स्टेप 6- आप चाहें तो भविष्य के लिए प्रिंटआउट ले सकते हैं।