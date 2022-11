DSSSB Answer Key 2022: मैनेजर, PGT, TGT के लिए आंसर की जारी, दर्ज करें ऑब्जेक्शन

ऐप पर पढ़ें

DSSSB Answer Key 2022: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर मैनेजर, PGT, TGT और अन्य पदों के लिए उत्तर कुंजी प्रकाशित की है। DSSSB ने इन पदों के लिए 31 अक्टूबर से 04 नवंबर 2022 तक कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) आयोजित किया था। उम्मीदवार मैनेजर, PGT, TGT और अन्य पदों के लिए लिखित परीक्षा में उपस्थित हुए, आधिकारिक वेबसाइट- dsssb.gov.in. से आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं।

Direct Link To Download: DSSSB Manager Answer Key 2022 Notice

यह ध्यान दिया जाता है कि डीएसएसएसबी ने 31 अक्टूबर 2022 को मैनेजर (ट्रैफिक) के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) परीक्षा आयोजित की थी। पीजीटी संस्कृत (महिला), पीजीटी उर्दू (पुरुष) और पीजीटी उर्दू (महिला) के पद के लिए लिखित परीक्षा। 03 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया था। मैनेजर (आईटी) के लिए परीक्षा 04 नवंबर 2022 को आयोजित की गई थी।

उपरोक्त पदों के लिए लिखित परीक्षा में उपस्थित हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ड्राफ्ट आंसर की देख सकते हैं और इन ड्राफ्ट आंसर की के संबंध में अपनी आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। उम्मीदवार ध्यान दें कि लिंक 09 से 13 नवंबर 2022 तक उपलब्ध होगा।

आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करने के बाद आधिकारिक वेबसाइट से DSSSB आंसर की 2022 अपडेट डाउनलोड कर सकते हैं।

DSSSB Manager Answer Key 2022: ऐसे चेक करें आंसर की

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट dsssb.gov.in पर जाना होगा।

स्टेप 2- होम पेज पर जाकर "Answer Key section" सेक्शन में जाएं।

स्टेप 3- ‘DISPLAY OF DRAFT ANSWER KEYS FOR ONLINE COMPUTER BASED EXAMINATION FOR VARIOUS EXAMINATIONS' लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4- आपको एक नई विंडो में DSSSB मैनेजर आंसर की 2022 अपडेट का पीडीएफ मिलेगा।

स्टेप 5- DSSSB मैनेजर आंसर की 2022 अपडेट डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए इसे सहेजें।