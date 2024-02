DSSSB admit card 2024 : अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 12, 12 फरवरी को होने वाली परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी

ऐप पर पढ़ें

DSSSB Admit Card 2024 : डीएसएसएसबी एडमिट कार्ड 2024 : दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने डीएसएसएसबी भर्ती के लिए 12 फरवरी से 18 फरवरी तक होने को प्रस्तावित परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। डीएसएसएसबी लैब असिस्टेंट, सर्विलांस वर्कर या क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर आदि के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी डीएसएसबी की वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डीएसएसएसबी भर्ती के अभ्यर्थी यहां दिए जा रहे डायरेक्ट लिंक से भी अपने एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं।

डीएसएसएसबी की प्रयोगशाला सहायक, निगरानी कार्यकर्ता, शिल्प प्रशिक्षक- बुनियादी कॉस्मेटोलॉजी (एनटीसी/एसटीसी/एनएसी धारकों के लिए), शिल्प प्रशिक्षक रेफ़िगरेशन और एयर कंडीशनिंग तकनीशियन (एनटीसी/एसटीसी/एनएसी धारकों के लिए), शिल्प प्रशिक्षक ड्राफ्ट्समैन तकनीशियन (एनटीसी/एसटीसी/एनएसी धारकों के लिए) ), और वैज्ञानिक सहायक (जीवविज्ञान) पदों पर भर्ती की परीक्षा 12 फरवरी 2024 को होगी। वहीं पीजीटी अंग्रेजी (पुरुष), पीजीटी (फाइन आर्ट्स/पैंटिंग) महिला, पीजीटी संस्कृत पुरुष और पीजीटी संस्कृत महिला के पदों के लिए परीक्षा 13 फरवरी 2024 को होगी।

DSSSB भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड यहां दिए लिंक से चेक कर सकते हैं:

- डीएसएसएसबी भर्ती में शामिल अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाएं।

- होम पेज पर दिख रहे “Admit card link of DSSSB examinations scheduled from 12th Feb 2024 to 18th Feb 2024.” पर क्लिक करें।

- अपनी लॉगइन डिटेल्स भरें।

- अब आपका एडमिट कार्ड मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देगा।

- एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य की जरूरत के लिए प्रिंटआउट लेकर रख लें।