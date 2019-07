DRDO Recruitment : डीआरडीओ में 34 पदों पर वैकेंसी

डीआरडीओ के रिक्रूटमेंट असेसमेंट सेंटर में साइंटिस्ट सी और डी के पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। कुल 34 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इन पदों को लेट्रल रिक्रूटमेंट स्कीम के तहत भरा जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 जुलाई 2019 है। पदों से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आगे पढ़ें :

साइंटिस्ट-डी, कुल पद : 13

(पदों का विवरण इंजीनियरिंग विषय/शाखा के अनुसार)

मेकेनिकल/ प्रोडक्शन/ प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजी./ एयरोनॉटिकल/ एयरोस्पेस इंजी, पद : 06

इलेक्ट्रिकल इंजी./ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्ल/ इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजी./ पावर सिस्टम इंजी., पद : 01

इसेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्प्युनिकेश इंजी./इसेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजी./ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजी., पद : 04

कम्प्यूटर साइंस एंड आईटी/कम्प्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर/ कम्प्यूटर साइंस एंड ऑटोमेशन/ आईटी/ कम्प्यूटर साइंस एंड सिस्टम इंजी./ कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी/ कम्प्यूटर टेक एंड इंर्फोमेटिक्स/ कम्प्यूटर साइंस एंड इंजी., पद : 02

योग्यता (उपरोक्त चार पद) : संबंधित विषय या शाखा में प्रथम श्रेणी में बीई/ बीटेक डिग्री प्राप्त हो।

- इसके साथ संबंधित कार्यक्षेत्र में न्यूनतम सात वर्ष का अनुभव हो।

वेतनमान : बेसिक पे 78,800 रुपये।

आयु सीमा : अधिकतम 45 वर्ष।

साइंटिस्ट-सी, कुल पद : 21

मेकेनिकल/ प्रोडक्शन/ प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजी./ एयरोनॉटिकल/ एयरोस्पेस इंजी, पद : 06

इलेक्ट्रिकल इंजी./ इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजी./ पावर सिस्टम इंजी., पद : 04

इसेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्प्युनिकेश इंजी./ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजी., पद : 06

कम्प्यूटर साइंस एंड आईटी/कम्प्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर/ कम्प्यूटर साइंस एंड ऑटोमेशन/ आईटी/ कम्प्यूटर साइंस एंड सिस्टम इंजी./ कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी/ कम्प्यूटर टेक एंड इंर्फोमेटिक्स/ कम्प्यूटर साइंस एंड इंजी., पद : 03

फायर इंजी./ फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी इंजी./ सेफ्टी एंड फायर इंजी., पद : 02

योग्यता (उपरोक्त पांच पद) : इंजीनियरिग और टेक्नोलॉजी से संबंधित विषय या शाखा में प्रथम श्रेणी में बीई/ बीटेक डिग्री प्राप्त हो।

- इसके साथ संबंधित कार्यक्षेत्र में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव हो।

वेतनमान : बेसिक पे 67,700 रुपये।

आयु सीमा : अधिकतम 35 वर्ष।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन स्क्रीनिंग/ शॉर्टलिस्ट कर मेधा सूची के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन शुल्क

- सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये।

- एससी, एसटी, महिलाओं और दिव्यांगों को इन पदों के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।

- शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा।

आवेदन प्रक्रिया

- वेबसाइट (https://rac.gov.in) पर लॉगइन करें। होमपेज पर दाईं ओर रि क्रूटमेंट एट आरएसी.. शीर्षक के नीचे लेटेस्ट सेक्शन पर क्लिक करें।

- इसके अंतर्गत विज्ञापन शीर्षक Advertisement No. 135 - Recruitment of Scientists in DRDO दिया गया है।

- अब शीर्षक के नीचे व्यू एडवर्टाइजमेंट और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिंक दिए गए है।

- पहले व्यू एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करें। ऐसा करने पर रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन खुल जाएगा।

- इसे ध्यान से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच करें। इसके बाद पिछले वेबपेज पर आकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर रजिस्ट्रेशन वेबपेज खुल जाएगा। यहां मांगी गई जानकारियों को सावधानी से दर्ज करें। नीचे कैप्चा कोड भर कर रजिस्टर बटन पर टैब करें।

- ऐसा करते ही आपके द्वारा किए गए ई-मेल पर लॉगइन डिटेल्स प्राप्त होंगी। इसकी सहायता से लॉगइन करें।

- अब आपकी कम्प्यूटर स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इसे विज्ञापन में दिए दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरा भरें।

- इसके बाद आपको मांगे गए दस्तावेज, पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर की स्कैन कॉपियों को विज्ञापन में दिए आकार में अपलोड करना होगा।

- पूर्ण रूप से फॉर्म भरने के बाद अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करके आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

महत्वपूर्ण तिथि

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 19 जुलाई 2019 (शाम 5 बजे तक)

अधिक जानकारी यहां

फोन : 011-23830599

ई-मेल : lateral1@recruitment.drdo.in

वेबसाइट : https://rac.gov.in