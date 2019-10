DRDO के संस्थान को चाहिए जेआरएफ और आरएफ, यूं करें आवेदन

एयरोनॉटिकल डवलपमेंट स्टैब्लिशमेंट, बेंगलुरु ने जूनियर रिसर्च फेलो और रिसर्च एसोसिएट के 10 पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। यह संस्थान डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (डीआरडीओ) का उपक्रम है। नियुक्ति की अवधि दो वर्ष होगी, जिसे बढ़ाया भी जा सकता है। सभी नियुक्तियां वॉक-इन-इंटरव्यू से की जाएंगी।

रिसर्च एसोसिएट, पद : 01

क्षेत्र : मैटेरियल साइंस/मेकेनिकल

योग्यता (केमिस्ट्री): संबंधित विषयों में पीएचडी की हो। या

- एमई/एमटेक होने के साथ रिसर्च, टीचिंग या डिजाइन एंड डवलपमेंट के क्षेत्र में तीन साल का कार्यानुभव हो।

स्टापेंड : हर माह 54,000 रुपये मिलेंगे।

अधिकतम आयु : 35 वर्ष।

इंटरव्यू की तिथि : 06 नवंबर 2019

-----------

जूनियर रिसर्च फेलो, कुल पद : 09

(विषय के अनुसार रिक्तियों का विवरण)

- इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, पद : 03

- एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, पद : 02

- मेकेनिकल इंजीनियरिंग, पद : 02

- इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, पद : 02

योग्यता (उपरोक्त चारों विषय) : प्रथम श्रेणी के साथ पद से संबंधित विषय में बीई/बीटेक डिग्री प्राप्त हो। गेट का वैध स्कोर हो। या

- प्रथम श्रेणी के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स में बीई/बीटेक और एमई/एमटेक हो/।

स्टापेंड : हर माह 31,000 रुपये मिलेंगे। (पहले और दूसरे साल के लिए)

इंटरव्यू की तिथि : 05 और 06 नवंबर 2019



सूचना : आयुसीमा में आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट मिलेगी।

- सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता प्रथम श्रेणी में होनी चाहिए।

चयन प्रक्रिया

- प्राप्त योग्यता के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा।

आवेदन शुल्क : 10 रुपये। इसका भुगतान आवेदन के दौरान ऑनलाइन करना होगा।

- एससी/एसटी और ओबीसी (नॉन क्रिमी लेयर) वर्ग को भुगतान से छूट प्राप्त होगी।

आवेदन प्रक्रिया

- वेबसाइट (www.rac.gov.in) पर लॉगिन करें। होमपेज पर दाईं ओर लेटेस्ट सेक्शन में पब्लिश ऑन 27 सितंबर 2019 के तहत Advertisement No. - ADE / HRD / 02 / 2019 लिंक दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें।

- इससे नया पेज खुल जाएगा। विज्ञापन देखने के लिए व्यू एडवर्टाइजमेंट लिंक पर क्लिक करें। विज्ञापन को ध्यान से पढ़ें और अपनी योग्यता जांचे। अब न्यू रजिस्ट्रशन सेक्शन में ईमेल,मोबाइल नंबर दर्ज करें और पासवर्ड क्रिएट करें। फिर डिक्लेरेशन पर टिक मार्क कर रजिस्टर बटन पर क्लिक करें।

- अब Login ,if already registered पर क्लिक करें। इससे नया पेज खुल जाएगा। ईमेल आईडी और पासवर्ड की सहायता से लॉगिन करें। इससे नया पेज खुल जाएगा।

- यहां दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार जानकारी को भरें। उसके बाद मांगे गए दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करके आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

महत्वपूर्ण तिथियां

- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि : 20 अक्टूबर 2019 (शाम पांच बजे तक)

- वॉक-इन-इंटरव्यू की तिथि : 05 और 06 नवंबर

- रिपोर्टिंग टाइम : सुबह 8 से 8:30 बजे तक

यहां होगा इंटरव्यू

एयरोनॉटिकल डवलपमेंट स्टैब्लिशमेंट (एडीई), डीआरडीओ, रमन गेट, सुरंजनदास रोड, न्यू थिप्पासांद्रा पोस्ट, बेंगलुरु-560075