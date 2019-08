DRDO Jobs 2019: डीआरडीओ ने निकाली अप्रेंटिस ट्रेनी की 80 वैकेंसी

डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (डीआरडीओ) ने अप्रेंटिस ट्रेनी के कुल 80 पदों को भरने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। ये नियुक्तियां ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी, टेक्निकल (डिप्लोमा) अप्रेंटिस ट्रेनी और ट्रेड अप्रेंटिस ट्रेनी के पदों पर की जाएंगी। योग्य आवेदकों को इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन 07 सितंबर 2019 तक स्वीकार किए जाएंगे। रिक्तियों से संबंधित अन्य जानकारियों पर एक नजर :

ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी, कुल पद : 30

(ट्रेड/विषय के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

एरोनॉटिकल/ऐरोस्पेस इंजीनियरिंग, पद : 05

कम्प्यूटर साइंस/कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/इंफॉर्मेशन साइंस/इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पद : 07

इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, पद : 03

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पद : 03

इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, पद : 06

मेकेनिकल इंजीनियरिंग, पद : 06

योग्यता (उपरोक्त पद) : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी अथवा संस्थान से संबंधित विषय में बीई/बीटेक डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

आयु सीमा : न्यूनतम 18 और अधिकतम 27 वर्ष।

स्टाइपेंड : 4,984 रुपये।

टेक्निशियन अप्रेंटिस (डिप्लोमा) ट्रेनी, पद : 20

(ट्रेड/विषय के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

कम्प्यूटर साइंस/कम्प्यूटर इंजीनियरिंग, कुल पद : 05

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पद : 05

इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, पद : 05

मेकेनिकल इंजीनियरिंग, पद : 05

योग्यता (उपरोक्त पद) : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी अथवा संस्थान से संबंधित विषय में फुल टाइम इंजीनियरिंग डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए।

आयु सीमा : न्यूनतम 18 और अधिकतम 27 वर्ष।

स्टाइपेंड : 3,542 रुपये।

ट्रेड अप्रेंटिस (आईटीआई) ट्रेनी, कुल पद : 30

(ट्रेड/विषय के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

मशीनिस्ट, पद : 03

फिटर, पद : 06

टर्नर, पद : 02

इलेक्ट्रिशियन, पद : 03

वेल्डर, पद : 01

कम्प्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, पद : 05

इलेक्ट्रॉनिक्स मेकेनिक, पद : 06

ऑटोमोबाइल/मेकेनिक मोटर व्हीकल, पद : 02

इलेक्ट्रोप्लेटर, पद : 01

पेंटर जनरल, पद : 01

योग्यता (उपरोक्त पद) : मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में दो वर्षीय आईटीआई प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए।

आयु सीमा : न्यूनतम 18 और अधिकतम 27 वर्ष।

स्टाइपेंड : नियमानुसार।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार करके किया जाएगा।

आवेदन शुल्क : इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

आवेदन प्रक्रिया

- वेबसाइट (www.drdo.gov.in) पर लॉगइन करें। होमपेज खुलन पर व्हाट्स न्यू सेक्शन में जाएं।

- इस सेक्शन के तहत ADE, Bengaluru and GTRE, Bengaluru invites applications from eligible candidates for Graduate / Diploma / ITI apprenticeship training लिंक दिखाई देगा।

- इस लिंक पर क्लिक करते ही एक ननया वेबपेज खुल जाएगा। यहां पर बाईं ओर दिए गए एडीई एडवर्टाइजमेंट ऑप्शन पर क्लिक करें।

- क्लिक करते ही रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विज्ञापन खुल जाएगा। इसे अच्छी तरह से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- अब विज्ञापन में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

महत्वपूर्ण तिथि :

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 07 सितंबर 2019

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.drdo.gov.in

ई-मेल : headhrd@ade.drdo.in

