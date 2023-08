DRDO ADA recruitment 2023: प्रोजेक्ट इंजीनियर के पदों पर भर्ती, ada.gov.in पर करें अप्लाई

ऐप पर पढ़ें

DRDO ADA recruitment 2023: डीआरडीओ की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (ADA) ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के तहत प्रोजेक्ट इंजीनियर के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। डीआरडीओ की इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया अंडर प्रोसेस है। इच्छुक व योग्य अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि 8 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट www.ada.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

डीआरडीओ एडीए भर्ती में रिक्तियों का ब्योरा: डीआरडीओ के इस भर्ती अभियान में कुल 53 रिक्तियों पर प्रोजेक्ट इंजीनिर के पद पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।

पदवार रिक्तियों का ब्योरा:

प्रोजेक्ट इंजीनियर- I (लेवल पीई 1): 40 रिक्तियां

प्रोजेक्ट इंजीनियर-II (लेवल पीई 2): 9 रिक्तियां

प्रोजेक्ट इंजीनियर-III (लेवल पीई 3): 4 रिक्तियां

DRDO ADA भर्ती में ऐसे करें आवेदन:

ऑफिशियल वेबसाइट ada.gov.in पर जाएं।

होम पेज पर दिख रहे टैब latest news पर क्लिक करें।

अब दिख रहे लिंक “Applications are invited for the post Project Engineer (PE)” पर क्लिक करें।

अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और लॉगइन कर आवेदन फॉर्म भरें।

आवेदन फॉर्म भरें और सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

आवेदन सब्मिट करें और आवेदन का प्रिंटआउट लेकर रख लें।



