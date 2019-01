rrb group d answer key 2018: रेलवे ग्रुप डी अभ्यर्थी नहीं देख पा रहे उत्तर कुंजी

RRB Group D answer key Out: रेलवे में निकली ग्रुप डी की 63 हजार भर्तियों के लिए पिछले साल सितंबर माह से दिसंबर माह के बीच आयोजित हुई सीबीटी की आंसर-की जारी हो गई है। लेकिन उम्मीदवार इसे नहीं देख पा रहे हैं। शुक्रवार रात करीब सवा 10 बजे आंसर-की जारी हुई थी। इसके बाद हेवी ट्राफिक के चलते अधिकांश आरआरबी की वेबसाइट्स या फिर आंसर-की डाउनलोड लिंक क्रैश हो गए। एक साथ लाखों उम्मीदवारों के आरआरबी वेबसाइट्स पर उमड़ने के चलते आरआरबी की वेबसाइट्स में तकनीकी समस्याएं आई। काफी प्रयास करने के बाद आंसर-की खुल रही थी। लेकिन ये आंसर-की उम्मदीवार देर रात साढ़े 12 बजे तक ही देख सके।

आज सुबह विभिन्न आरआरबी की वेबसाइट्स पर जाकर उम्मीदवार अपनी आंसर-की देखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उन्हें एक मैसेज लिखा हुआ आ रहा है -

The Login to form will be available only between 11-01-2019 20 Hours 15 Minutes to 12-01-2019 00 Hours 30 Minutes यानी 11-01-2019 रात सवा 8 बजे से देर रात साढ़े 12 बजे के बीच आंसर-की देखी व ऑब्जेक्शन दर्ज करवाया जा सकता है।

करीब 1.89 करोड़ उम्मीदवारों ने आरआरबी ग्रुप डी की करीब 63000 वैकेंसी के लिए आवेदन किया था। 17 सितंबर 2018 से 17 दिसंबर 2018 के बीच ये परीक्षाएं आयोजित हुई थी।

आपत्ति दर्ज करवाएं

अगर किसी उम्मीदवार को किसी प्रश्न के उत्तर के प्रति कोई आपत्ति है तो वह उसे ऑनलाइन माध्यम से दर्ज करवा सकता है। ये आपत्ति 14 जनवरी शाम 5 बजे से 19 जनवरी रात 11:59 बजे तक दर्ज करवाई जा सकेगी। 19 जनवरी के बाद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। आपत्ति के लिए प्रति प्रश्न 50 रुपये का भुगतान करना होगा। अगर आपत्ति सही पाई गई तो पैसे वापस कर दिए जाएंगे अन्यथा नहीं।