Download CTET Admit Card 2019: ctet.nic.in पर CBSE ने जारी किया एडमिट कार्ड, ये रहा Direct Link

CTET Admit Card 2019: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने शुक्रवार शाम केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा ( सीटीईटी ) के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन अभ्‍यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए फॉर्म भरा है वे ऑफिशियिल वेबसाइट ctet.nic.in के जरिये अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड के मुताबिक CTET paper 1 के लिए 8,17,892 उम्मीदवारों ने और 4,27,897 उम्मीदवारों ने पेपर 2 के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। 8,38,381 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने दोनों पेपरों के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है।



7 जुलाई को सीटीईटी परीक्षा होगी। बोर्ड ने अभ्यर्थी को परीक्षा शुरू होने के 90 मिनट पहले केंद्र पर प्रवेश कर जाने का निर्देश दिया है। परीक्षा दो पालियों में ली जायेगी। प्रथम पाली सुबह 9.30 से 12 बजे तक और दूसरी पाली दो बजे से 4.30 बजे तक आयोजित होंगी।

Download CTET admit card 2019 Direct Link

CTET admit card download link 1

CTET admit card download link 2

CBSE CTET admit card 2019: एडमिट कार्ड ऐसे करें डाउनलोड

स्टेप 1 – आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2 – Download Admit Card (Server 1) या Download Admit Card (Server 2) में से किसी भी लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3 – Download Admit Card through Application Number and Date of Birth के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4 – अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और बॉक्स में दिया गया सिक्योरिटी पिन डालकर साइऩ इऩ पर क्लिक करें।

स्टेप 5 – आपका एडमिट कार्ड, स्क्रीन पर आ जाएगा।

स्टेप 6 – एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लें। इसे परीक्षा में जरूर लेकर जाएं।