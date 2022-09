Downlaod SSC Delhi Police Head Constable Admit Card 2022: इस Direct Link से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

Downlaod SSC Delhi Police Head Constable Admit Card 2022: कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। फिलहाल हेड कांस्टेबल परीक्षा के एडमिट कार्ड का लिंक नॉर्थ ईस्ट रीजन एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.sscner.org.in पर ही दिखने लगा है। कुछेक दिनों में अन्य रीजन की वेबसाइट्स पर भी एडमिट कार्ड का लिंक उलपब्ध करा दिया जाएगा। जल्द ही वेबसाइट पर एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। इस भर्ती के लिए कंप्यूटर बेस्ट एग्जाम 10 अक्टूबर से शुरू होगा और 20 अक्टूबर तक चलेगा। इस भर्ती के लिए 16 जून 2022 तक आवेदन मांगे गए थे। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रेरियल की 835 वैकेंसी पदों की ली जा रही है। कुल 835 वैकेंसी में 559 वैकेंसी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है और शेष 276 महिला अभ्यर्थियों के लिए।

Downlaod SSC Delhi Police Head Constable Admit Card 2022: यूं डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

- www.sscner.org.in पर जाएं।

- एडमिट कार्ड सेक्शन पर क्लिक करें।

- Status and E-Admit Card for Head Constable (Ministerial) Examination, 2022 के दाएं तरफ दिए गए क्लिक हेयर के लिंक पर क्लिक करें।

- रजिस्ट्रेशन आईडी व डेट ऑफ बर्थ डालकर cleck here to view admit card पर क्लिक करें।

- स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। इसे डाउनलोड कर प्रिंट आउट ले लें।

Admit card direct link

दिल्ली पुलिस की अन्य भर्तियां का अपडेट

दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के 1411 पदों पर भर्ती के लिए लिखित ऑनलाइन परीक्षा 21 अक्टूबर 2022 को होगी। वहीं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल (असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर (एडब्ल्यूओ)/टेली प्रिंटर ऑपरेटर (टीपीओ) के 850 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा 27 अक्टूबर और 28 अक्टूबर को आयोजित होगी।

दिल्ली पुलिस एमटीएस भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन 7 अक्टूबर 2022 को जारी होगा। जनवरी फरवरी 2023 में इसकी परीक्षा होगी।

दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव (महिला , पुरुष) भर्ती परीक्षा 2022 का नोटिफिकेशन 2 मार्च 2023 को निकलेगा। आवेदन 31 मार्च 2023 तक लिए जाएंगे। परीक्षा अप्रैल मई 2023 में होगी।