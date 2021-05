स्कूल शिक्षा निदेशालय : राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 15 जून तक बढ़ी गर्मी की छुट्टियां

Summer vacations 2021 in Schools: हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 15 जून तक के लिए बढ़ा दी हैं। वहीं 1 जून से शिक्षकों को 50 फीसदी क्षमता के स्कूलों में ज्वॉइन करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में शुक्रवार, 28 मई 2021 को हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने एक नोटिस जारी किया है।

विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने अपने नोटिस में कहा है कोरोना महामारी संक्रमण को बढ़ते देख राज्य सरकार ने 22 अप्रैल 2021 को राज्य के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में 31 मई 2021 तक गर्मी की छुट्टियों का ऐलान करते हुए विद्यालयों को बंद रखने के आदेश दिए थे। लेकिन अब सरकार ने छात्रों के लिए ग्रीष्मावकाश 15 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है। लेकिन एक जून से विद्यालय के हेड मास्टर या प्रिंसिपल की ओर से तैयार रोस्टर के अनुसार, 50 फीसदी शिक्षक एज जून से स्कूल ज्वॉइन करेंगे।

Summer vacations in all government, as well as private schools, extended up to June 15; staff including teachers to join school in 50% capacity from June 1: Government of Haryana pic.twitter.com/PhXxzGPVFd