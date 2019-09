DHSE Kerala Plus One Improvement Result 2019: नतीजे dhsekerala.gov.in पर जारी, ये रहा Direct Link

Kerala Plus One Improvement Result 2019: केरल डायरेक्टोरेट ऑफ हायर सेकंडरी एजुकेशन (डीएचएसई) ने केरल प्लस वन इम्प्रूवमेंट रिजल्ट की घोषणा कर दी है। ये रिजल्ट 11वीं कक्षा का इंप्रूवमेंट/रिवेल्युएशन और स्क्रूटिनी 2019 का रिजल्ट है। इम्प्रूवमेंट परीक्षा जुलाई 2019 में आयोजित हुई थी। जिन परीक्षार्थियों ने एग्जाम दिया था वह dhsekerala.gov.in व keralaresults.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। उम्मीदवार को रिजल्ट चेक करने के लिए अपना रोल नंबर व डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। चेक करने के लिए नीचे दिए गए Direct Link पर क्लिक करें-

DHSE Kerala Plus One Improvement Result 2019

Kerala Plus One Improvement Result 2019: यूं करें चेक

स्टेप 1: DHSE Kerala की आधिकारिक वेबसाइट dhsekerala.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: DHSE First Year (Improvement) Equivalency Exam - Jul 2019 के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालें।

स्टेप 4- सब्मिट करने पर आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा।

Step 5: Click on School wise and Enter the School code to get the school wise results

Step 6: Download the results for reference

प्राप्त सूचना के अनुसार, छात्रों को प्रत्येक विषय में 100 में कम से कम 35 अंक लाना अनिवार्य है। पासिंग मार्क का यह फॉर्म्यूला इस परीक्षा में भी लागू किया गया है। ऐसे में 35 परसेंट से कम अंक लाने वाले छात्र फेल हो सकते हैं। भाग III के सभी प्रश्नपत्र नॉन लैंग्वेज विषयों अंग्रेजी, तमिल, तेलगू, मलयालम, कन्नड, हिन्दी, गुजराती और उर्दू में उपलब्ध होंगे।