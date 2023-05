DFCCIL Recruitment 2023: डीएफसीसीआईएल में 535 एग्जीक्यूटिव व जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती, टैप कर देखिए

ऐप पर पढ़ें

DFCCIL Recruitment 2023: डेडीकेटेड फ्राईट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL) ने एग्जीक्यूटिव/जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती के लिए योग्य व इच्छुक अभ्यर्थियों ने आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी डीएफसीसीआईएल की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। डीएफसीसीआईएल की इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है इच्छुक अभ्यर्थी 19 जून 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपने आवेदन फॉर्म मं संशोधन 26 से 30 जून 2023 तक कर सकेंगे।

डीएफसीसीआईएल भर्ती 2023 में रिक्तियों का ब्योरा - डीएफसीसीआईएल के इस भर्ती अभियान में कुल 535 रिक्तियों को भरा जाना है जिनमें 354 जूनियर इंजीनियर और 181 रिक्तियां एग्जीक्यूटिव पदों के लिए हैं। अभ्यर्थियों को सलाह है कि आवेदन योग्यता, चयन प्रक्रिया आदि की विस्तृत जानकारी के लिए यहां दिया जा रहा भर्ती विज्ञापन ध्यान से देख लें।

DFCCIL Recruitment Notification

Direct link to apply

डीएफसीसीआईएल भर्ती 2023 में ऐसे करें आवेदन-

कॉर्पोरेशन की आधिकारिक वेबसाइट dfccil.com पर जाएं।

होम पेज पर दिख रहे लिंक “Advt. No. 01/DR/2023: Direct Recruitment from Open Market in Civil, Electrical, S&T, Operations & BD, Mechanical, Finance, HR & IT Departments of DFCCIL” पर क्लिक करें।

अब दिख रह लिंक “Click here to apply” पर क्लिक करें।

अब रजिस्ट्रेशन कराएं और संबंधित पदों के लिए आवेदन करें।

आवेदन शुल्क जमा कराएं।

आवेदन फॉर्म सब्मिट करें और भविष्य की जरूरत के लिए आवेदन का प्रिंटआउट लेकर रख लें।