श्री अरबिंदो कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के 111 पदों पर निकाली भर्ती, 57,700 रुपये तक होगी सैलरी

DU Recruitment2 2023: दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) के श्री अरबिंदो कॉलेज ने 111 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया चल रही है और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2022 है। जो उम्मीदवाको रोजगार समाचार में प्रकाशित किया गया था। उम्मीदवार www.aurobindo.du.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

- डायरेक्ट आवेदन करने के लिए यहां करें क्लिक

भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन देखने के लिए यहां करें क्लिक

जानें- इन विषयों पर होगी भर्ती

बॉटनी: 1 पद

केमिस्ट्री: 6 पद

कॉमर्स : 32 पद

कंप्यूटर साइंस: 2 पद

इकोनॉमिक्स 10 पद

इलेक्ट्रॉनिक्स: 7 पद

अंग्रेजी: 8 पद

एनवायरमेंटल साइंस: 2 पद

हिंदी: 9 पद

हिस्ट्री: 5 पद



मैथेमेटिक्स: 5 पद

फिजिक्स: 5 पद

पॉलिटिकल साइंस: 15 पद

संस्कृतः 1 पद

जूलॉजी: 3 पद

शैक्षणिक योग्यता

पदों के लिए आवेदन करने के लिए, उम्मीदवार ने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से मास्टर डिग्री ली हो, इसी के साथ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (NET) क्लियर किया हो और पीएचडी की डिग्री ली हो। शैक्षणिक योग्यता से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन देखें।

सैलरी

जिन उम्मीदवारों की नियुक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर होगी, उन्हें 7वें सीपीसी वेतन मैट्रिक्स के अनुसार 57,700 रुपये की सैलरी प्रति महीने दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया

स्क्रीनिंग/ शॉर्टलिस्टिंग

इंटरव्यू

DU Recruitment: ऐसे करना है आवेदन

स्टेप 1- उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट aurobindo.du.ac.in पर जाना होगा।

स्टेप 2- होम पेज पर जाकर 'vacancy tab' पर क्लिक करें।

स्टेप 3- अब ‘Advertisement for the posts of Assistant Professors in various departments on a permanent basis' लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4- अब एप्लीकेशन फॉर्म को भरना शुरू करें।

स्टेप 5- जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।

स्टेप 6- आवेदन फीस का भुगतान करें।

स्टेप 7- अब फॉर्म को सबमिट कर दीजिए।

स्टेप 8- आप चाहें तो एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं।