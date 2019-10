दिल्ली यूनिवर्सिटी के अरविंदो कॉलेज में सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की भर्तियां

दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री अरविंदो कॉलेज में सीनियर पर्सनल असिस्टेंट समेत कुल पदों पर रिक्तियां निकाली गई हैं। इनमें जूनियर असिस्टेंट और एमटीएस लाइब्रेरी के पद भी शामिल हैं। ये सभी पद अनुबंध के आधार पर भरे जाएंगे। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को डाक के माध्यम से आवेदन करना होगा। डाक से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2019 है।

सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी अथवा संस्थान से किसी भी विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

- प्राइवेट सेक्रेटरी/पर्सनल असिस्टेंट/स्टेनोग्राफर/एग्जिक्यूटिव असिस्टेंट/एग्जिक्यूटव सेक्रेटरी के तौर पर तीन वर्ष कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।

- इसके साथ ही स्टेनोग्राफी और टाइपिंग गति निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

आयु सीमा : अधिकतम 35 वर्ष।

जूनियर असिस्टेंट, पद : 02 (अनारक्षित)

योग्यता : न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बारहवीं अथवा समकक्ष परीक्षा पास की हो। अथवा किसी भी विषय में ग्रेजुएट डिग्री हो।

- इसके साथ ही कम्प्यूटर एप्लीकेशन/ऑफिस मैनेजमेंट/ऑफिस सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस/फाइनेंशियल मैनेजमेंट/अकाउंट में कम से कम छह माह का डिप्लोमा या सर्टिफकेट कोर्स किया हो। अथवा

- कम्प्यूटर एप्लीकेशन/ऑफिस मैनेजमेंट/ऑफिस सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस/फाइनेंशियल मैनेजमेंट/अकाउंट या समकक्ष विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त हो।

- इसके अलावा कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टाइपिंग गति 40 शब्द प्रति मिनट और हिन्दी टाइपिंग गति 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए।

आयु सीमा : अधिकतम 27 वर्ष।

एमटीएस लैबोरेटरी, पद : 02 (आरक्षित)

योग्यता : मान्यता प्राप्त स्कूली शिक्षा बोर्ड से साइंस विषय के साथ दसवीं की परीक्षा पास होना चाहिए।

आयु सीमा : अधिकतम 27 वर्ष।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा।

आवेदन शुल्क : इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को कोई शुल्क देय नहीं है।

आवेदन प्रक्रिया

- सबसे पहले महाविद्यालय की वेबसाइट (www.aurobindo.du.ac.in) पर लॉगइन करें। होमपेज खुलने पर लेटेस्ट सेक्शन में जाएं।

- इस सेक्शन के तहत दिए गए Notification - Applications are invited for the various non-teaching post on contractual basis लिंक पर क्लिक करें।

- क्लिक करते ही रिक्तियों से संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा। इसमें आवेदन की तिथि 15 अक्टूबर 2019 दी गई है, जिसे बढ़ाकर 25 अक्टूबर कर दिया गया है।

- इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच कर लें। फिर विज्ञापन के साथ संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप का ए4 साइज के पेपर पर प्रिंटआउट निकाल लें।

- इसके बाद आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारियों को सावधानी से पढ़कर दर्ज करें। साथ ही निर्धारित स्थान पर अपनी पासपोर्ट आकार की फोटो को चिपकाएं।

- अब भरे हुए आवेदन पत्र के साथ मांगे गए सभी प्रमाण पत्रों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी संलग्न करें और एक लिफाफे में डालें।

- अंत में तैयार लिफाफे को निर्धारित तिथि तक डाक के माध्यम से तय पते पर भेजें।

यहां भेजें आवेदन पत्र :

प्रिंसिपल, श्री अरविंदो कॉलेज, मालवीय नगर, नई दिल्ली-17

यहां होगी लिखित परीक्षा :

श्री अरविंदो कॉलेज, मालवीय नगर, नई दिल्ली-17

महत्वपूर्ण तिथि

डाक से आवेदन स्वीकार होने की अंतिम तिथि : 25 अक्टूबर 2019

अधिक जानकारी यहां

वेबसाइट : www.aurobindo.du.ac.in