Delhi University Exams 2022: क्या कोविड के कारण स्थगित होगी प्रैक्टिकल परीक्षाएं?

Delhi University Exams 2022: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) परीक्षा 2022 कई छात्रों के लिए ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। खासकर वे जो सम सेमेस्टर में हैं। डीयू के छात्रों द्वारा ऑनलाइन परीक्षा की मांग के

इस खबर को सुनें