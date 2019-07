डीयू में असिस्टेंट प्रोफेसर के 263 पदों पर भर्ती

दिल्ली विश्वविद्यालय ने असिस्टेंट प्रोफेसर पर 263 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। सभी नियुक्तियां विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों और विषयों के लिए होंगी। कुल 46 विषय के लिए योग्य उम्मीदवार चुने जाएंगे। आवेदन ऑनलाइन करना होगा। आवेदन करने के अंतिम तिथि 23 जुलाई 2019 है। पद से संबंधित विषय, योग्यता और आवेदन की पूरी जानकारी के लिए नीचे पढ़ें :

असिस्टेंट प्रोफेसर, कुल पद : 263 (अनारक्षित-98)

विभाग/विषय के अनुसार रिक्तियों का विवरण

- अफ्रीकन स्टडीज, पद : 01

- एंथ्रोपोलॉजी, पद : 01

- बायो केमिस्ट्री, पद : 01

- बायो फिजिक्स, पद : 01

- बॉटनी, पद : 01

- डॉ. बीआर अम्बेडकर रिसर्च सेंटर फॉर बायो मेडिकल रिसर्च, पद : 02

- बुद्धिस्ट स्टडीज, पद : 01

- बिजनेस इकोनॉमिक्स, पद : 01

- केमिस्ट्री,पद : 13

- कलस्टर इनोवेशन सेंटर, पद : 02

- कॉमर्स, पद : 16

- कंप्यूटर साइंस, पद : 06

- ईस्ट एशियन स्टडीज, पद : 06

- इकोनॉमिक्स, पद : 14

- एजुकेशन, पद : 02

- इलेक्ट्रॉनिक साइंस, पद : 01

- इंग्लिश, पद : 02

- इंवायरन्मेंटल साइंस, पद : 06

- फाइनेंशियल स्टडीज, पद : 02

- जूलॉजी, पद : 05

- जर्मनिक एंड रोमन्स पद : 13

- हिंदी, पद : 19

- हिस्ट्री, पद : 01

- इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेटिक्स एंड कम्युनिकेशन, पद : 01

- लॉ, पद : 12

- लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, पद : 02

- लिंग्विस्टिक्स, पद : 04

- मैनेजमेंट स्टडीज, पद : 27

- मैथेमेटिक्स, पद : 02

- माइक्रोबायोलॉजी, पद : 02

- मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर स्टडीज, पद : 11

- म्यूजिक, पद : 15

- ऑपरेशनल रिसर्च, पद : 03

- पर्सियन, पद : 02

- फिलोस्फी, पद : 02

- फिजिक्स एंड एस्ट्रो फिजिक्स, पद : 17

- प्लांट मॉलिक्युलर बायोलॉजी, पद : 02

- पॉलिटिकल साइंस, पद : 14

- साइकोलॉजी, पद : 06

- पंजाबी, पद : 01

- सोशियोलॉजी, पद : 01

- सोशल वर्क, पद : 02

- स्टेटिस्टिक्स, पद : 05

- जूलॉजी, पद : 04

योग्यता

- मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड और न्यूनतम 55 फीसदी अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ संबंधित विषय में मास्टर डिग्री प्राप्त हो।

- यूजीसी के नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (नेट) या राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली समकक्ष पात्रता परीक्षा (स्लेट/ सेट) में पास हो।

- यूजीसी द्वारा वर्ष 2009 में जारी नियमों के अनुसार पीएचडी डिग्री प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को नेट/ स्लेट/ सेट में पास होने से छूट प्राप्त होगी।

- जिन विषयों में नेट/ स्लेट/ सेट परीक्षा का आयोजन नहीं करता उन विषयों में नेट/ स्लेट/ सेट की परीक्षा का पास होना अनिवार्य नहीं है। या

- विश्व के शीर्ष 500 विश्वविद्यालय से संबंधित या समकक्ष विषय में पीएचडी की हो।

सूचना : योग्यता संबंधी अधिक जानकारी के लिए संबंधित नोटिफिकेशन देखें।

वेतनमान : 15,600 से 39,100 रुपये। ग्रेड पे 6000 रुपये मिलेगा।

सूचना

- पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

- उम्मीदवार एक से अधिक विषयों के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक विषय के लिए उम्मीदवारों को अलग-अलग आवेदन फॉर्म भरना होगा।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन यूजीसी और विश्वविद्यालय के नियमानुसार किया जाएगा।

- चयन कमेटी शैक्षणिक योग्यता और साक्षात्कार के आधार पर चयन करेगी। मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

आवेदन शुल्क

- सामान्य/ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम (डेबिट कार्ड/ क्रेडिट कार्ड/ नेट बैंकिंग) से करना होगा।

- एससी/ एसटी, दिव्यांगों और महिला अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान से छूट प्राप्त होगी।

आवेदन प्रक्रिया

- ऑनलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट (www.du.ac.in) लॉगइन करें। होमपेज पर ऊपर की तरफ ही Advertisement for the Post of Assistant Professors लिंक दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें।

- नए पेज पर नीचे की ओर पद से संबंधित विज्ञापन नोटिफिकेशन और लिंक दिखाई देगा। विज्ञापन देखने के लिए Details of Department wise Vacancies लिंक पर क्लिक करें। योग्यता के लिए एलिजिबिलिटी लिंक पर जाएं।

- ऑनलाइन आवेदन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करें। अगले वेबपेज पर न्यू अकाउंट वाले बॉक्स में अपना ई-मेल एड्रेस, पासवर्ड और मोबाइल नंबर दर्ज कर रजिस्ट्रर बटन पर क्लिक करें।

- वेरिफिकेशन के लिए उम्मीदवार के रजिस्टर्ड ई-मेल पर एक मेल प्राप्त होगा। अब लॉगइन बटन पर क्लिक करें। यहां ई-मेल आईडी और पासवर्ड दर्ज करें। ऐसा करने के साथ ही डैशबोर्ड प्राप्त होगा।

- आवेदन फॉर्म के लिए कंप्यूटर स्क्रीन की बाई तरफ मौजूद अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करें। अब फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत, शैक्षणिक योग्यता सहित मांगी गई तमाम जानकारियां दर्ज कर दें।

- ऑनलाइन आवेदन के दौरान प्राप्त लिंक पर क्लिक कर अपनी पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ, सिग्नेचर और जन्म तिथि को प्रमाणित करने वाले प्रमाणपत्र की स्कैन फाइल अपलोड कर दें। ये फाइलें जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में उनका आकार अधिकतम 40 केबी होना चाहिए।

- अब आवेदन शुल्क के भुगतान के लिए मेक पेमेंट लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद सब्मिट बटन पर क्लिक कर फॉर्म जमा कर दें।

- आवदेन शुल्क के भुगतान के बाद उम्मीदवार अपने आवेदन फॉर्म में किसी तरह का सुधार नहीं कर पाएंगे।

- ऑनलाइन जमा हुए फॉर्म का प्रिंटआउट प्राप्त करने के लिए प्रिंट फॉर्म बटन पर क्लिक करें।

अधिक जानकारी यहां

ईमेल : id registrar@du.ac.in, estabiv@yahoo.co.in