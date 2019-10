दिल्ली पुलिस भर्ती 2019: नोटिफिकेशन जारी, जानें योग्यता, चयन व आवेदन से जुड़ी हर जरूरी बात

दिल्ली पुलिस ने कांस्टेबल (मिनिस्ट्रियल) के 554 पदों पर नियुक्तियां करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये भर्तियां ग्रुप-सी के तहत सीधी भर्ती के आधार पर होंगी। इन पदों के लिए पुरुष और महिला, दोनों अभ्यर्थी आवेदन के योग्य हैं। नियुक्ति होने पर उम्मीदवार 01 जनवरी 2004 से केंद्रीय सरकारी की सेवाओं में आने वाले नए व्यक्तियों के लिए लागू नई पुनर्गठित परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अनुसार पेंशन के हकदार होंगे। इच्छुक उम्मीदवार 14 अक्टूबर से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन ऑनलाइन करना होगा, जिसकी अंतिम तिथि 13 नवंबर 2019 है। पद, योग्यता और आवेदन से संबंधित अन्य सभी जानकारियां इस प्रकार हैं :

हेड कांस्टेबल/ मिनिस्टेरियल, कुल पद : 554

(उपलब्ध रिक्तियों का वर्गीकरण)

::: पुरुष, कुल पद : 372

- अनारक्षित : 140

- ईडब्ल्यूएस : 37

- ओबीसी : 86

- एससी : 56

- एसटी : 53

-----------

::: महिला, कुल पद : 182

- अनारक्षित : 69

- ईडब्ल्यूएस : 18

- ओबीसी : 42

- एससी : 27

- एसटी : 26

योग्यता : मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/संस्थान से बारहवीं पास होना चाहिए।

- कंप्यूटर पर इंग्लिश टाइपिंग स्पीड 30 और हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट हो।

वेतनमान : 25,500 से 81,100 रुपये।

आयु सीमा

- न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष। आयुसीमा का निर्धारण 01 जुलाई 2019 के आधार पर किया जाएगा।

- अधिकतम आयु सीमा में एससी/ एसटी आवेदकों को पांच वर्ष और ओबीसी आवेदकों को तीन वर्ष की छूट मिलेगी।

शारीरिक मानदंड

- कद (पुरुष)

165 सेंटीमीटर। एसटी और पहाड़ी क्षेत्र के आवेदकों के लिए 160 सेंटीमीटर।

- कद (महिला)

157 सेंटीमीटर। एसटी और पहाड़ी क्षेत्र के आवेदकों के लिए 152 सेंटीमीटर।

- सीना (अनारक्षित व पहाड़ी पुरुष)

- न्यूनतम 78 सेंटीमीटर। फुलाने पर 82 सेंटीमीटर हो।

- एसटी और पहाड़ी क्षेत्र के आवेदकों के लिए को पांच सेंटीमीटर की छूट प्रदान की जाएगी।

- वजन

कद और उम्र के सही अनुपात में हो।

चयन प्रक्रिया

- योग्य उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम (सीबीई), शारीरिक दक्षता और मानदंड परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट के जरिए होगा।

- सीबीई के लिए 100 अंक और टाइपिंग टेस्ट के लिए 25 अंक निर्धारित हैं। जबकि शारीरिक दक्षता और मानदंड परीक्षा तथा कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा।

- कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक के लिए एक अंक निर्धारित हैं। प्रश्नपत्र में पांच भाग होंगे। पहले भाग में जनरल अवेयरनेस के 20, दूसरे भाग में क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के 20, तीसरे भाग में जनरल इंटेलिजेंस के 25 प्रश्न होंगे।

- चौथे भाग में इंग्लिश लैंग्वेज के 25 और पांचवें भाग में कंप्यूटर नॉलेज के 10 प्रश्न होंगे। इन्हें हल करने के लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा।

- इसमें सफल उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता और मानदंड परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसमें उत्तीर्ण रहे अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट देना होगा।

- अंतिम मेरिट लिस्ट सीबीई और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।

- फिर मेडिकल जांच होगी। पूरी तरह से स्वस्थ उम्मीदवारों को ही पद पर नियुक्त किया जाएगा।

शारीरिक दक्षता परीक्षा का स्वरूप

पुरुषों के लिए

- दौड़ : 1600 मीटर की दूरी पुरुष अभ्यर्थियों को सात मिनट में पूरी करनी होगी।

- लॉन्ग जंप : साढ़े बारह फुट

- हाई जंप : साढ़े तीन फुट

महिलाओं के लिए

- दौड़ : 800 मीटर की दौड़ पांच मिनट में पूरी करनी होगी।

- लॉन्ग जंप : नौ फुट

- हाई जंप : तीन फुट



आवेदन शुल्क

- 100 रुपये। इसका भुगतान एसबीआई चालान के माध्यम से करना होगा।

- नेट बैंकिंग/ क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड से भी शुल्क अदा कर सकते हंै।

- एससी/ एसटी और महिलाओं को शुल्क से छूट प्राप्त होगी।

आवेदन प्रक्रिया

- वेबसाइट (http://delhipolice.nic.in) पर लॉगइन करें। यहां होमपेज पर आपको रिक्रूटमेंट विकल्प दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें।

- इससे वेबपेज खुल जाएगा। यहां Direct recruitment for the post of Head Constable(Ministerial) in Delhi Police Exam., 2019.... लिंक पर क्लिक करें।

- इस तरह पद संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा। इसमें दी गई सभी जानकारियां ध्यान से पढ़ लें और अपनी योग्यता जांच लें। इसके बाद On-line application form लिंक पर क्लिक करें। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। इसमें मांगी गई सभी जानकारियां सावधानी से दर्ज करें।

- रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको ई-मेल और मैसेज के जरिए लॉगइन आईड और पासवर्ड प्राप्त होगा। इनकी मदद से लॉगइन करें। फिर अपनी पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करें। इसके बाद अन्य सभी जानकारियां दर्ज कर फॉर्म को सब्मिट कर दें।

- इस तरह पेमेंट विंडो खुल जाएगी। आवेदक अपनी श्रेणी के अनुसार शुल्क का भुगतान कर दें। पेमेंट करने के बाद अंत में प्रिंट ऑप्शन नजर आएगा। इस पर क्लिक कर आवेदन का प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।

महत्वपूर्ण तिथि

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख : 13 नवंबर 2019