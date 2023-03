Delhi Police Constable: पीईटी/पीएसटी के लिए एडमिट कार्ड जारी, देखें डायरेक्ट लिंक

ऐप पर पढ़ें

Delhi Police Constable Admit Card 2023: दिल्ली पुलिस ने पीईटी/पीएसटी के लिए दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2023 जारी कर दिया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट delhipolice.gov.in/recruitments से एडमिट कार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल परीक्षा 10 से 20 अक्टूबर 2022 के बीच आयोजित की गई थी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा परिणाम दिसंबर 2022 में जारी किया गया था।

अब दिल्ली पुलिस ने फिजिकल एफिशिएंसी/फिजिकल स्टैडर्ड परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। पीईटी/पीएसटी 14 मार्च 2023 से 23 मार्च 2023 तक आयोजित की जाएगी।

Delhi Police Head Constable Admit Card 2023: ऐसे करना है चेक

]स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट delhipolice.gov.in/recruitments पर जाना होगा।

स्टेप 2- “Admit Card/e-Admission Certificates for PE&MT for the post of Head Constable (Ministerial) in Delhi Police-2022 examination.” लिक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- एक नया लॉगिन पेज खुलेगा

स्टेप 4- पंजीकरण आईडी / रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करें।

स्टेप 5- अब एडमिट कार्ड आपके सामने होगा।

स्टेप 6- इसे डाउनलोड कर लीजिए।

स्टेप 7- भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें।

Delhi Police Head Constable PET/PST Admit Card 2023- Direct Link

दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल (मिनिस्ट्रियल) के पदों के लिए एसएससी द्वारा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल (मिनिस्ट्रियल) परीक्षा 2022-23 परीक्षा आयोजित की गई थी।

परीक्षा प्रक्रिया में फिजिकल टेस्ट के साथ कंप्यूटर आधारित परीक्षा शामिल है। इस साल कुल 835 पदों पर भर्ती की जानी है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आगे की अपडेट के लिए आधिकारिक दिल्ली पुलिस की वेबसाइट देखते रहें।