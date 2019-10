Delhi Police Constable Recruitment 2019: आज से करें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन, लिंक हुआ एक्टिव, यहां है Direct लिंक

दिल्ली पुलिस ने कांस्टेबल (मिनिस्ट्रियल) के 554 पदों पर नियुक्तियों के लिए आज से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आज दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर लिंक एक्टिव हो गया है। उम्मीदवार एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालकर अपना लॉग इन कर फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको फॉर्म भरने और भर्ती से लेकर कोई सवाल है तो इस मेल आईडी dlprecruitment2019@gmail.com पर सवाल पूछ सकते हैं। उम्मीदवार इन भर्तियों के लिए 13 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं।

ॉये भर्तियां ग्रुप-सी के तहत सीधी भर्ती के आधार पर होंगी। इन पदों के लिए पुरुष और महिला, दोनों अभ्यर्थी आवेदन के योग्य हैं। नियुक्ति होने पर उम्मीदवार 01 जनवरी 2004 से केंद्रीय सरकारी की सेवाओं में आने वाले नए व्यक्तियों के लिए लागू नई पुनर्गठित परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अनुसार पेंशन के हकदार होंगे।

यहां पढ़ें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए दिशा निर्देश

Delhi Police Constable Recruitment 2019 direct link:

उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व आवश्यक योग्यता एवं चयन प्रक्रिया से सम्बंधित सभी सूचनाएं ध्यान से पढ़ना और समझना आवश्यक है |

ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर जो कि आवेदन के लिए अनिवार्य है, वैध होना चाहिए। उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स या परिचय को सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार हैं।

ऑनलाइन आवेदन में चयन के लिए आवश्यक जानकारी के साथ कई सेक्शन हैं। इसलिए उम्मीदवारों को आवेदन को सावधानीपूर्वक भरना आवश्यक है।

भूतपूर्व सैनिक जो मैट्रिक पास हैं (जिन्होंने भारतीय सेना से विशेष शिक्षा प्रमाणपत्र अथवा नौसेना या वायुसेना में समकक्ष प्रमाणपत्र प्राप्त किया है), जिन्होंने संघ के शस्त्रबलों में कम से कम 15 वर्ष की सेवा की हो वह भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं ।

ऐसे करें आवेदन -

वेबसाइट (http://delhipolice.nic.in) पर लॉगइन करें। यहां होमपेज पर आपको रिक्रूटमेंट विकल्प दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें।

- इससे वेबपेज खुल जाएगा। यहां Direct recruitment for the post of Head Constable(Ministerial) in Delhi Police Exam., 2019.... लिंक पर क्लिक करें।

- इस तरह पद संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा। इसमें दी गई सभी जानकारियां ध्यान से पढ़ लें और अपनी योग्यता जांच लें। इसके बाद On-line application form लिंक पर क्लिक करें। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। इसमें मांगी गई सभी जानकारियां सावधानी से दर्ज करें।

- रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको ई-मेल और मैसेज के जरिए लॉगइन आईड और पासवर्ड प्राप्त होगा। इनकी मदद से लॉगइन करें। फिर अपनी पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करें। इसके बाद अन्य सभी जानकारियां दर्ज कर फॉर्म को सब्मिट कर दें।

- इस तरह पेमेंट विंडो खुल जाएगी। आवेदक अपनी श्रेणी के अनुसार शुल्क का भुगतान कर दें। पेमेंट करने के बाद अंत में प्रिंट ऑप्शन नजर आएगा। इस पर क्लिक कर आवेदन का प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।