Declare Group D Result : आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट की मांग में सोशल मीडिया पर बुलंद की आवाज, 4 लाख से ज्यादा ट्वीट

ऐप पर पढ़ें

Group D Result : रेलवे भर्ती बोर्ड की ग्रुप डी भर्ती परीक्षा रिजल्ट का इंतजार करते-करते अभ्यर्थियों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। ग्रुप डी रिजल्ट जारी करने की मांग जोर पकड़ चुकी है। मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लाखों लोगों ने ग्रुप डी रिजल्ट जारी करने को लेकर हैश टैग #declare_groupd_result को टॉप ट्रेंड करा दिया। दोपहर बाद करीब साढ़े तीन बजे तक ग्रुप डी रिजल्ट की मांग से जुड़े हैश टैग पर 4.35 लाख लोगों ने ट्वीट किया। लोग रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (@AshwiniVaishnaw) और रेलवे मंत्रालय को (@RailMinIndia) को टैग कर अपनी बात रखते दिखे। नीलेश मीना नाम के शख्स ने लिखा, "दोस्तों रुकना नहीं जब तक कि हम लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते... ग्रुप डी रिजल्ट जारी करो" इसी प्रकार अन्य यूजर्स भी ग्रुप डी रिजल्ट के पक्ष में लगातार ट्वीट करते रहने की अपील करते दिखे।

उम्मीद है कि रेलवे की ओर से जल्द ही अभ्यर्थियों की गुहार सुनी जाएगी और रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह है कि रिजल्ट के लिए अपने जोन की आरआरबी की वेबसाइट भी चेक करते रहें।

ग्रुप डी रिजल्ट ऐसे चेक कर सकेंगे:

स्टेप 1- अपने संबंधित जोन की आरआरबी वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2- Click here to view score of Level 1 of 7th CPC के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- नया पेज खुलने पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर व जन्मतिथि डालें। लॉग इन करें।

स्टेप 4- स्क्रीन पर आपका रिजल्ट आ जाएगा।

आरआरबी वेबसाइट्स के Direct लिंक->

Ahmedabad, Patna, Ajmer, Allahabad, Bangalore, Bhopal. Bhubaneshwar, Bilaspur, Chandigarh,

Chennai, Gorakhpur. Guwahati, Jammu. Kolkata, Malda, Mumbai, Muzaffarpur, Ranchi, Secunderabad, Siliguri, Trivendrm

रेलवे ग्रुप डी परीक्षा कई शिफ्टों में होने के चलते नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लागू होगा। रेलवे भर्ती बोर्ड ने नोटिस जारी कर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला जारी किया है। अभ्यर्थियों को बताया गया है कि उनके मार्क्स किस तरह से निकाले जाएंगे। भारतीय रेलवे ने ग्रुप डी की 1,03,769 भर्तियों में से 20 फीसदी (20,734 पद) अप्रेंटाइस युवाओं के लिए आरक्षित रखे हैं।

ग्रुप डी परीक्षा में न्यूनतम पासिंग मार्क्स का नियम :

लिखित परीक्षा (सीबीटी) में पास होने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40 प्रतिशत, ईडब्ल्यूएस को 40 प्रतिशत, ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर) को 30 प्रतिशत, एससी व एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 30-30 प्रतिशत न्यूनतम अंक लाने होंगे। लिखित पररीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए बुलाया जाएगा। महिला व पुरुष अभ्यर्थियों के लिए पीईटी के मानक अलग-अलग होंगे।

पीईटी पुरुष उम्मीदवारों के लिए

- एक बार में 35 किलोग्राम वजन के साथ 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में कवर करनी होगी।

- 4 मिनट 15 सेकेंड में 1000 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी।

पीईटी महिला उम्मीदवारों के लिए

- एक बार में 20 किलोग्राम वजन के साथ 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में कवर करनी होगी।

- 5 मिनट 40 सेकेंड में 1000 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी।