हिंदी न्यूज़ करियर फैसला : शिक्षक नियोजन की काउंसिलिंग 17 से 28 जनवरी तक , 1400 नियोजन इकाइयों में 13000 पदों पर होगी नियुक्ति

फैसला : शिक्षक नियोजन की काउंसिलिंग 17 से 28 जनवरी तक , 1400 नियोजन इकाइयों में 13000 पदों पर होगी नियुक्ति

हिन्दुस्तान ब्यूरो,पटना Alakha Singh Fri, 14 Jan 2022 11:26 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.