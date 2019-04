DDA में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर 23 वैकेंसी

DDA Jobs 2019: दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर(सिविल/ इलेक्ट्रिकल/ मेकेनिकल) के 23 पदों को भरने के लिए रिक्तियां घोषित की हैं। पदों के लिए प्रोबेशन की अवधि दो वर्ष की होगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 09 मई 2019 है।

असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (सिविल), पद : 20 (अनारक्षित : 11)

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीई/ बीटेक डिग्री प्राप्त हो।

असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल/ मेकेनिकल), पद : 03 (अनारक्षित : 02)

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल/ मेकेनिकल इंजीनियरिंग या समकक्ष विषय में बीई/बीटेक डिग्री प्राप्त हो।

वेतनमान : पे मेट्रिक्स लेवल 10 के अनुसार मिलेगी।

आयु सीमा

- न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष।

- अधिकतम आयु की गणना 15 फरवरी 2019 के अनुसार की जाएगी।

- आयु सीमा में एससी/ एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को पांच वर्ष, ओबीसी को तीन वर्ष और दिव्यांगों को दस वर्ष की छूट मिलेगी।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन गेट-2019 परीक्षा में प्राप्तांक और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा।

आवेदन शुल्क

- 500 रुपये। एससी/ एसटी/ महिला/ दिव्यांगों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

- शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड/ इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है।

आवेदन प्रक्रिया

- सबसे पहले वेबसाइट (https://dda.org.in) पर लॉगइन करना होगा।

- होमपेज पर दिए जॉब्स ऑप्शन पर क्लिक करें। ऐसा करने पर नया वेबपेज खुल जाएगा।

- यहां DIRECT RECRUITMENT 2019 लिंक पर क्लिक करें। फिर इसके नीचे शीर्षक DIRECT RECRUITMENT 2019: LINK FOR ONLINE REGISTRATION FOR THE POST OF ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER(CIVIL) AND ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER (ELECTRICAL/ MECHANICAL) THROUGH GATE 2019. लिंक नजर आएगा।

- इस लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करने पर एक नई विंडो खुलेगी। यहां जनरल इंस्ट्रक्शन सेक्शन में Download the Detailed Advertisement लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर पदों से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन खुल जाएगा। इसे ध्यान से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच करें।

- आवेदन करने के लिए पुन: पिछले वेबपेज पर आना होगा। यहां सबसे नीचे की ओर डिक्लेरेशन बॉक्स पर टिक करके स्टार्ट बटन पर टैब करें।

- ऐसा करने पर कम्प्यूटर की स्क्रीन पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इसे दिए दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरा भरे।

- पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन का ए4 साइज के पेपर पर प्रिंटआउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रखें।

आवेदन करने की अंतिम तिथि : 09 मई 2019 (शाम 6 बजे तक)

अधिक जानकारी यहां

फोन : 18002090816

ई-मेल : ddarecttgate2019@gmail.com

वेबसाइट : https://dda.org.in