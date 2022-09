CUET 2022: क्या सच में Normalisation प्रोसेस के कारण कम हो गए छात्रों के मार्क्स?

CUET 2022: कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) 2022 के अंकों की गणना इक्विपरसेंटाइल मैथड के माध्यम से की गई है, जहां पर्सेंटाइल स्कोर के बजाय के नॉर्मलाइजेइज्ड मार्क्स का उल्लेख किया गया है। छात्रों ने दावा किया है कि इससे कॉलेज प्रवेश परीक्षा में कम मार्क्स आए हैं। जबकि कोई पासिंग मार्क्स नहीं हैं। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स का उपयोग मेरिट लिस्ट जारी करने और विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा कट-ऑफ बनाने के दौरान किया जाएगा।

कई अंडरग्रेजुएट उम्मीदवारों ने कहा है कि रिस्पांस शीट का उपयोग करके जब अपना मार्क्स को कैलकुलेट किया उसके बाद पास प्रतिशत अधिक था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन मैथड के बाद हमारे मार्क्स में कटौती हुई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर छात्रों में से एक ने लिखा, "नॉर्मलाइजेशन ने सीयूईटी में अंकों की कटौती की है।"

CUET 2022 के माध्यम से प्रवेश अब पात्रता, खाली सीटों की संख्या, आवेदन करने वाले विश्वविद्यालय की प्रवेश नीति के साथ नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पर निर्भर करता है। जबकि डीयू सहित कुछ विश्वविद्यालय भी अपनी टाई-ब्रेकिंग नीति के हिस्से के रूप में कक्षा 12 के अंकों पर विचार कर रहे हैं, अन्य भी योग्यता की गणना करते समय कक्षा 12 के अंकों को कुछ वेटेज दे सकते हैं।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA)के अनुसार, पर्सेंटाइल स्कोर के आधार पर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि परीक्षा के कठिनाई स्तर के कारण उम्मीदवारों को न तो लाभ होगा और न ही नुकसान। एजेंसी ने कहा था कि यह सुनिश्चित करेगा कि उम्मीदवार की वास्तविक योग्यता की पहचान की जाए और मल्टी सेशन के प्रश्नपत्रों के परिणामों की गणना करते समय एक समान अवसर बनाया जाए।

क्या है पर्सेंटाइल और नॉर्मलाइज्ड स्कोर (what is percentile and normalization score)

एनटीए सीयूईटी के स्कोरकार्ड में दोनों पर्सेंटाइल और नॉर्मलाइज्ड स्कोर हैं। ऐसे में उनके लिए कंफ्यूजन है, कि दोनों में से किनसे उनका भविष्य तय होगा। इसको लेकर यूजीसी अध्यक्ष ने दोनों में फर्क बताते हुए कहा है कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर, वह स्कोर है, जो स्टूडेंट को उसकी प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है, जबकि पर्सेंटाइल स्टूडेंट्स को ग्रुप के स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट को पॉजिशन देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर एक उम्मीदवार के 85 पर्सेंटाइल हैं, इसका मतलब है कि वहां 85 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जिनके मार्क्स उस स्टूडेंट से कम हैं। अगर स्टूडेंट के 100 में से 52 अंक हैं और उसके 85 पर्सेंटाइल हैं तो इसका मतलब है कि 52 अंक से नीचे अंक लाने वाले कुल 85 स्टूडेंट्स वहां हैं