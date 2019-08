ctet dec 2019: सीटीईटी आवेदन फॉर्म का लिंक हुआ एक्टिव, ऐसे भरे फॉर्म

CBSE CTET December 2019 : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की दिसंबर में आयोजित होने वाली सीटीईटी (केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा दिसंबर 2019) परीक्षा के लिए आज से आवेदन का लिंक एक्जिटिव हो गया है। जिन उम्मीदवारों को आवेदन करना है वो सीबीएसई सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट www.cbse.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

आपको बता दें कि पेपर वन के लिए जनरल और ओबीसी के लिए शुल्क 700 रुपए और पेपर टू के लिए 1200 हैं। वहीं एससी और एसटी वर्ग और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों के लिए पेपर वन के लिए जनरल और ओबीसी के लिए शुल्क 350 रुपए और पेपर टू के लिए 600 हैं।

उम्मीदवार चार स्टेप्स में आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरें। इसके बाद लेटेस्ट फोटोग्राफ के साथ स्कैन सिग्नेचर भी अपलोड करें। इमेज का साइज .5 cm(width) * 4.5 cm और 10 kb and less than 100 kb के बीच होना चाहिए। वहीं सिगनेचर का साइज 3 kb and less than 30 kb होना चाहिए।

इसके डेबिट क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिगं या फिर सिंडिकेंट और कैनरा बैंक के ईचालान से फीस भरें। इसके बाद अपना फॉर्म डाउनलोड कर लें।

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 18 सितंबर, 2019 तय की गई है। 23 सितंबर, 2019 दोपहर 03.30 बजे तक फीस का भुगतान किया जा सकेगा। सीबीएसई ने ऐलान किया है कि सीटीईटी के 13वें संस्करण का आयोजन 8 दिसंबर, 2019 को किया जाएगा। ज्ञात हो कि सीबीएसई द्वारा वर्ष में दो बार (जुलाई एवं दिसंबर) सीटीईटी परीक्षा आयोजित की जाती है। 7 जुलाई को आयोजित हुई सीटीईटी परीक्षा का रिजल्ट 30 जुलाई को आया था।

कक्षा 1 से 5 वीं कक्षा के लिए पेपर नंबर 1 और 6 से 8वीं कक्षा तक के लिए पेपर 2 का आयोजन होता है।

सीटीईटी दिसंबर 2019 की परीक्षा पूरे देश में 110 शहरों में 20 भाषाओं में आयोजित होगी। सीटीईटी दिसंबर परीक्षा 2019 ( CTET December 2019 Notification ) आज जारी होगा। नोटिफिकेशन में परीक्षा की भाषा, योग्यता, सिलेबस, शुल्क, शहर समेत तमाम जानकारियां होंगी। सीटीईटी नोटिफिकेशन www.cbse.nic.in पर जारी होगा।