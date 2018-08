CTET 2018: सीटेट में ऑनलाइन आवेदन का आज आखिरी दिन, शाम 5 बजे तक ctet.nic.in पर करें आवेदन

CTET 2018: केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET 2018) के लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख आज समाप्त हो रही है। उम्मीदवार शाम 5 बजे तक सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर आवदेन कर सकते हैं। वहीं इस परीक्षा के लिए फीस जमा कराने की आखिरी तारीख 30 अगस्त को दोपहर 3.30 बजे तक है।

हालांकि सीबीएसई ने सीटेट के लिए परीक्षा की तिथि को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। एक हालिया नोटिफिकेशन में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंड्री एजुकेशन ने पात्रता की शर्त में बदलाव किया है। जिसके अनुसार जो उम्मीदवार बीएड पास कर चुके हैं और पहले ही दूसरे पेपर के लिए आवेदन एवं भुगतान कर चुके हैं वे अब दोनों पेपर के लिए आवेदन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए यहां देखें

CTET 2018 परीक्षा में दो पेपर होंगे- पेपर I और पेपर II। ये दोनों पेपर दो सेशन में होंगे - पेपर-1- 2 pm to 4:30 pm और पेपर 2 - 9:30 am to 12 pm

पेपर नं. 1 उन उम्मीदवारों को देना होता है जो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक पढ़ाने के इच्छुक हैं। और पेपर नं 2 उन उम्मीदवारों के लिए होता है जो कि कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं।