CTET 2018 answer key: आंसर की जारी हुई, पेपर-2 का पेज डाउन

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजूकेशन (सीबीएसई) ने सीटीईटी 2018 परीक्षा के आंसर की शुक्रवार को जारी कर दिए, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण सीटीईटी पेपर-2 का आंसर की पेज डाउन है। आंसर की पेज न खुलने से लाखों उम्मीदवार परेशान नजर आए। कई जगहों पर सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जानें वाले उम्मीदवारों को पेपर-1 का आंसर की मिल रहा है जबकि पेपर-2 के लिंक पर क्लिक करने पर मैसेज "This site can't be reached" शो हो रहा है।

सीटीईटी 2018 आंसर की डाउनलोड करने के डायरेक्ट लिंक->

पेपर -1 की आंसर की : यहां क्लिक करके आंसर की देखें

पेपर -2 की आंसर की : यहां क्लिक करके आंसर की देखें

देखें पेज डाउन हाने का स्क्रीन शॉट->

खबर लिखे जाने वक्त शाम 7 बजे तक सीटीईटी 2018 परीक्षा के पेपर-2 का आंसर की लिंक नहीं खुल रहा। सीटीईटी 2018 की परीक्षा 9 दिसंबर को देश को देश के 92 शहरों में 2144 केंद्रों में आयोजित की गई थी।

आपको बता दें कि सीबीएसई या अन्य केंद्रीय स्कूलों में शिक्षक की नौकरी के लिए सीटीईटी परीक्षा पास करना अनिवार्य है। सीटीईटी पास करने वाले उम्मीदवार ही पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को पढ़ाने के लिए योग्य माने जाएंगे।