CSIR-IICT recruitment : आईआईसीटी में 20 साइंटिस्ट व अन्य पदों पर भर्ती, देखिए डिटेल्स

CSIR IICT recruitment 2023 : इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, हैदराबाद (CSIR-IICT) ने साइंटिस्ट, सीनियर साइंटिस्ट और प्रिंसिपल साइंटिस्ट के 20 पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। सीएसआईआर आईआईसीटी की इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। इच्छुक अभ्यर्थी 31 जनवरी 2023 तक अपना आवेदन जमा करा सकते हैं। सीएसआईआर की इस भर्ती में आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट www.iict.res.in पर ऑनलाइन माध्यम से जमा कराए जा सकते हैं।

सीएसआईआर भर्ती की रिक्तियों का ब्योरा:

सीएसआईआर आईआईसीटी भर्ती में कुल 20 रिक्तियों के लिए योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इन मंे से 16 पद साइंटिस्ट, 02 पद सीनियर साइंटिस्ट और 02 पद प्रिंसिपल साइंटिस्ट के लिए हैं।

सीएसआईआर आईआईसीटी भर्ती का आवेदन शुल्क : अभ्यर्थियों संबंधित लिंक के जरिए डायरेक्टर, "सीएसआईआर-आईआईसीटी" के पक्ष में ऑनलाइन पेमेंट मोड से जमा कराया जा सकता है।

आवेदन का डायरेक्ट लिंक- Apply Here

सीएसआईआर भर्ती में ऐसे करें आवेदन:

ऑफिशियल वेबसाइट www.iict.res.in पर जाएं।

भर्ती नोटिफिकेशन के लिंक “Recruitment of Scientific Positions (Group IV) in CSIR-IICT, Advertisement No. : 04/2022” पर क्लिक करें।

आवेदन फॉर्म भरें और आवेदन शुल्क जमा कराएं।

जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

भविष्य की जरूरत के लिए आवेदन कॉपी का प्रिंटआउट लेकर कर रख लें।

आवेदन फॉर्म जमा कराने के बाद अभ्यर्थियों को आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी यहां दिए जा रहे पते पर जमा करानी होगी-

सेक्शन ऑफिसर, भर्ती सेक्शन, सीएसआईआर- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, उप्पल रोड, टारनाका, 17 हैदराबाद -500 007, तेलंगाना। ध्यान रखें कि आवेदन की हार्ड कॉपी 15 फरवरी 2023 से पहले जमा करानी होगी।