CSBC Prohibition Constable Result 2022: घोषित हुए परिणाम, csbc.bih.nic.in पर डायरेक्ट करें चेक

CSBC Prohibition Constable Result 2022: सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल (CSBC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर प्रोहिबिशन कांस्टेबल के पद के लिए 16 अक्टूबर 2022 को आयोजित परीक्षा के परिणाम की घोषणा कर दी है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे वे CSBC परिणाम आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड ने अगले राउंड की भर्ती के लिए 380 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया है।

बता दें, सफल उम्मीदवारों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) के लिए उपस्थित होना होगा। सीएसबीसी प्रोहिबिशन कांस्टेबल PET परीक्षा 19 नवंबर 2022 से आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को अगले राउंड में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के साथ रेस, शॉट पुट, लंबी कूद आदि के लिए उपस्थित होना होगा।

CSBC Prohibition Constable Result Download Link

बोर्ड ने कुल 98870 आवेदकों के लिए CSBC प्रोहिबिशन कांस्टेबल परीक्षा आयोजित की है, जिनमें से 75487 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। बोर्ड ने 75150 उम्मीदवारों के परिणाम का मूल्यांकन किया है।

CBSC Prohibition Constable Result 2022: ऐसे डाउनलोड करना है रिजल्ट

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2- होम पेज पर जाकर "Written Examination Results for PET for the post of Prohibition Constable, Excise & Registration Dept., Govt. of Bihar. (Advt. No. 01/2022)" लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- CSBC प्रोहिबिशन कांस्टेबल परीक्षा का पीडीएफ आपके सामने होगा।

स्टेप 4- इसमें शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों के रोल नंबर देखें और अपना नंबर सर्च करें।