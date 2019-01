CSBC forest guard recruitment: 12वीं पास के लिए फॉरेस्ट गार्ड की 902 भर्तियां

Bihar CSBC 902 forest guard recruitment: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षी (फॉरेस्ट गार्ड) के 902 पदों पर बहाली होगी। केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) ने बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 31 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। 12वीं पास उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। 18 से 23 वर्ष तक के युवा इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए वेतनमान 5,200 to 20,200 रहेगा।

लिखित और शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी

जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे उन्हें पहले लिखित परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश-पत्र जारी किया जाएगा। लिखित परीक्षा में सौ प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। यानी गलत उत्तर पर अंक काटे जाएंगे। लिखित परीक्षा के आधार पर शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कोटिवार दो गुना अभ्यर्थियों का चयन होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुरुष और महिला अभ्यर्थियों को 4 घंटे में क्रमश: 25 किलोमीटर और 14 किलोमीटर पैदल चलना होगा।

सामान्य वर्ग के 451 पद

चयन पर्षद द्वारा दी गई सूचना के मुताबिक 902 पदों में सामान्य वर्ग के 451 पद हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 145, अनुसूचित जनजाति के लिए 9, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 162, पिछड़ा वर्ग के लिए 108 और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 27 पद आरक्षित किए गए हैं।

यूं करें आवेदन

- csbc.bih.nic.in पर जाएं

- Env., Forest & Climate Change के लिंक पर क्लिक करें

- Candidates are required to use this link for applying online के लिंक पर क्लिक करें।

पूरे नोटिफिकेशन के लिए यहां क्लिक करें।