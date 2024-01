CSBC Bihar Police Constable Exam:कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की नई तारीख ऐसे कर सकेंगे चेक, यहां जानें डिटेल्स

ऐप पर पढ़ें

CSBC Bihar Police constable new dates: बिहार पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा पिछले साल अक्टूबर में स्थगित कर दी गई थी और तीन महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी, केंद्रीय चयन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल ने परीक्षा की नई तारीख जारी नहीं की है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होंगे, वह बेसब्री से रिवाइज्ड शेड्यूल का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अभी तक परीक्षा की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक अपडेट नहीं आया है।

आपको बता दें, बिहार पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा का आयोजन 1, 7 और 15 अक्टूबर को होने वाला था, लेकिन केवल 1 अक्टूबर की परीक्षा आयोजित की गई। जिस दिन परीक्षा का पेपर लीक होने की खबर आई और केंद्रीय चयन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल ने 2 अक्टूबर को परीक्षा रद्द करने और आगामी परीक्षा (यानी 7 और 15 को होने वाली परीक्षा ) को स्थगित करने का ऐलान किया था। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से 21391 कांस्टेबल के पदों को भरा जाना है। बोर्ड ने कहा कि नई तारीखों की घोषणा बाद में वेबसाइट csbc.bih.nic.in और समाचार पत्रों के माध्यम से की जाएगी।

तब से तीन महीने बाद भी अभी तक परीक्षा से संबंधित में कोई नया नोटिस जारी नहीं किया गया है। सीएसबीसी ने पिछली तारीखों के लिए भी एडमिट कार्ड जारी किए थे, लेकिन परीक्षाओं की नई तारीखों के साथ, नए एडमिट कार्ड जारी करने की उम्मीद की जा रही है।

CSBC Bihar Police constable new dates: इन स्टेप्स को माध्यम से चेक कर सकेंगे नई तारीख

स्टेप 1- सबसे पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाना होगा।

स्टेप 2 - यहां उन्हें होम पेज पर 'Bihar Police' सेक्शन पर जाना होगा।

स्टेप 3- जब परीक्षा की तारीख जारी होगी तो आपको " notification regarding new exam dates for Bihar Police Constable recruitment" लिंक दिखाई देगा।

स्टेप 4- अब आप पीडीएफ डाउनलोड करें और नई परीक्षा तारीख चेक कर सकते हैं।