CSBC Bihar Police Constable Exam: क्या जारी हो चुकी हैं रिवाइज्ड तारीखें, पढ़ें अपडेट

Bihar Police Constable New Dates Exam: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की रिवाइज्ड तारीखें जारी कर दी गई हैं, लेकिन सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल (CSBC) की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर परीक्षा की तारीख से संबंधित कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। आपको बता दें, CSBC एक नोटिफिकेशन के माध्यम से बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की रिवाइज्ड तारीखों की घोषणा करेगा, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वह किसी अन्य वेबसाइट्स या नोटिफिकेशन पर भरोसा न करें। पिछले साल, CSBC कांस्टेबल परीक्षा 1, 7 और 15 अक्टूबर, 2023 को राज्य भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित की गई थी , लेकिन केवल पहले दिन की परीक्षा हुई और बाद की परीक्षा पेपर लीक होने के कारण स्थगित कर दी गई थी।

बोर्ड द्वारा जारी किए गए नोटिस में कहा गया था कि बड़ी संख्या में उम्मीदवार नकल करते हुए पाए गए, इसलिए 1 अक्टूबर की परीक्षा रद्द और 7 और 15 अक्टूबर की परीक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से बिहार पुलिस में कुल 21,391 कांस्टेबल के पदों को भरा जाएगा। बता दें, बिहार कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को रद्द व स्थगित हुए लगभग 7 महीने बीत गए हैं, लेकिन अभी तक आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर परीक्षा से संबंधित में कोई नया नोटिस जारी नहीं किया गया है।

CSBC Bihar Police Constable exam dates- डायरेक्ट लिंक

CSBC Bihar Police constable new dates: इन स्टेप्स को माध्यम से चेक कर सकेंगे नई तारीख

स्टेप 1- सबसे पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाना होगा।

स्टेप 2 - यहां उन्हें होम पेज पर 'Bihar Police' सेक्शन पर जाना होगा।

स्टेप 3- जब परीक्षा की तारीख जारी होगी तो आपको " notification regarding new exam dates for Bihar Police Constable recruitment" लिंक दिखाई देगा।

स्टेप 4- अब आप पीडीएफ डाउनलोड करें और नई परीक्षा तारीख चेक कर सकते हैं।