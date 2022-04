CSBC Bihar Constable Result 2022 : बिहार कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, इस Direct Link से करें चेक

CSBC Bihar Constable Exam 2022 : केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) ने मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। अभ्यर्थी csbc.bih.nic.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। यह भर्ती परीक्षा 27 फरवरी 2022 को आयोजित की गई थी। मद्य निषेध सिपाही के 365 पदों के लिए 2,77,288 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किया गया था। परीक्षा के लिए राज्य के 38 जिलों में 741 केन्द्र बनाए गए थे।

इस लिखित परीक्षा में कुल 2,34,643 उम्मीदवारों ने भाग लिया था। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए उपस्थित होना होगा। बोर्ड द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा 26 अप्रैल 2022 को आयोजित किए जाने की संभावना है। सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

CSBC Bihar Prohibition Constable Result 2022: यूं चेक करें रिजल्ट

स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: होम पेज पर दिख रहे ‘Prohibition Dept.’ के टैब पर क्लिक करें।

स्टेप 3: इसके बाद ‘Results of written examination for PET for the post of Prohibition Constable (Advt. No. 02/2021)’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: अब आपके सामने रिजल्ट का एक पीडीएफ खुल जाएगा।

स्टेप 5: उम्मीदवार अपना रिजल्ट चेक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं।

अगले चरण में अभ्यर्थियों को प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के साथ-साथ, शारीरिक दक्षता परीक्षा - दौड़, गोला फेंक तथा ऊॅंची कूद आदि में सम्मिलित एवं उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। शारीरिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित मापदण्ड में कोई छूट अनुमान्य नहीं होगी। मद्य निषेध सिपाही पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं (यथा-दौड़, ऊॅंची कूद एवं गोला फेंक) में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी।