CSBC Bihar Constable Recruitment 2017 Final Result: नतीजे जारी, csbc.bih.nic.in पर ऐसे करें चेक

सीएसबीसी (CSBC) ने बिहार कॉन्स्टेबल रिक्रूटमेंट 2017 फाइनल रिजल्ट (CSBC Bihar Constable Recruitment 2017 Final Result) घोषित कर दिए हैं। रिजल्ट बिहार पुलिस (Bihar Police) की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर चेक कर सकते हैं।

सीएसबीसी द्वारा जारी किए गए रिजल्ट में 9839 उम्मीदवारों को रिकमंड किया गया है। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने सीएसबीसी बिहार कॉन्स्टेबल रिक्रूटमेंट 2017 फाइनल रिजल्ट के लिए परीक्षा दी थी, वे अपने नतीजे आधिकारिक वेबसाइट पर इन तरीकों को अपनाकर चेक कर सकते हैं।

CSBC Bihar Constable Recruitment 2017 Final Result ऐसे करें चेक

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: अब वहां नोटिफिकेशन दिखाई देगा, जहां लिखा होगा 'Results: Finally selected candidates for the post of Constable in Bihar Police'

स्टेप 3: अब अपना रोल नंबर व मांगी गई अन्य जानकारी भरेँ।

स्टेप 4: आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। आप चाहें तो भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट भी करा सकते हैं।