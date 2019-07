CRPF में स्पेशलिस्ट और डेंटल सर्जन समेत 92 पदों पर वैकेंसी

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्पेशलिस्ट और डेंटल सर्जन समेत 92 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इनमें जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के पद भी शामिल हैं। इन पदों पर महिला और पुरुष दोनों आवेदन योग्य हैं। उम्मीदवारों का चयन करने के लिए वॉक-इन-इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार निर्धारित तिथियों 30 और 31 जुलाई 2019 को तय पते पर पहुंचकर इसमें शामिल हो सकते हैं :

स्पेशलिस्ट, कुल पद : 07

(विषय के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

मेडिसिन, पद : 01

सर्जिकल, पद : 01

गाइनी एंड ऑब्स, पद : 01

एनेस्थीसिया, पद : 01

रेडियोलॉजी, पद : 01

पैथोलॉजी, पद : 01

ऑप्थाल्मोलॉजी, पद : 01

योग्यता : एमबीबीएस के साथ संबंधित विशेषज्ञता में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त हो।

- इसके साथ ही डिग्री धारकों को संबंधित क्षेत्र में डेढ़ वर्ष और डिप्लोमा धारकों को ढाई वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए।

आयु सीमा : अधिकतम 67 वर्ष।

वेतन : 85,000 रुपये।

इंटरव्यू की तिथि : 30 जुलाई 2019

डेंटल सर्जन, पद : 01

योग्यता : न्यूनतम 60 फीसदी अंकों के साथ डेंटल सर्जरी में बैचलर (बीडीएस) डिग्री प्राप्त हो।

- इसके साथ ही डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।

- संबंधित कार्यक्षेत्र में अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में वरीयता दी जाएगी।

आयु सीमा : अधिकतम 67 वर्ष।

वेतन : 75,000 रुपये।

इंटरव्यू की तिथि (उपरोक्त दो पद) : 30 जुलाई 2019

जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, 23

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी अथवा संस्थान से एमबीबीएस डिग्री प्राप्त होनी चाहिए और इंटर्नशिप पूरी कर ली हो।

आयु सीमा : अधिकतम 67 वर्ष।

वेतन : 75,000 रुपये।

इंटरव्यू की तिथियां : 30 और 31 जुलाई 2019

इंटरव्यू का स्थान (उपरोक्त तीन पद) : कंपोजिट हॉस्पिटल, सीआरपीएफ, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)



(डीजीएमओ के पदों का विवरण नियुक्ति स्थल के अनुसार)

जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर (रांची), पद : 12

इंटरव्यू का स्थान : कंपोजिट हॉस्पिटल, सीआरपीएफ, रांची

जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर (नागपुर), पद : 03

इंटरव्यू का स्थान : कंपोजिट हॉस्पिटल, सीआरपीएफ, नागपुर

जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर (गुवाहाटी), पद : 05

इंटरव्यू का स्थान : कंपोजिट हॉस्पिटल, सीआरपीएफ, गुवाहाटी

जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर (इंफाल, मणिपुर), पद : 07

इंटरव्यू का स्थान : कंपोजिट हॉस्पिटल, सीआरपीएफ, इंफाल, मणिपुर

जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर (श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर), पद : 30

इंटरव्यू का स्थान : कंपोजिट हॉस्पिटल, सीआरपीएफ, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर

जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर (बंतालाब, जम्मू), पद : 04

इंटरव्यू का स्थान : कंपोजिट हॉस्पिटल, सीआरपीएफ, बंतालाब, जम्मू

योग्यता (उपरोक्त पद) : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी अथवा संस्थान से एमबीबीएस डिग्री प्राप्त की हो और इंटर्नशिप पूरी कर ली हो।

आयु सीमा (उपरोक्त पद): अधिकतम 67 वर्ष।

वेतन (उपरोक्त पद): 75,000 रुपये।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन वॉक-इन-इंटरव्यू में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन शुल्क : इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

आवेदन प्रक्रिया :

- इच्छुक उम्मीदवारों को उम्मीदवारों को (www.crpf.gov.in) पर लॉगइन करना होगा। होमपेज खुलने पर रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएं।

- इस सेक्शन में नीचे की ओर दिए गए व्यू ऑल ऑप्शन पर क्लिक करें। ऐसा करते ही एक नया वेबपेज खुल जाएगा।

- नए पेज पर WALK-IN-INTERVIEW for engagement as Specialist MOs/Dental Surgeon/GDMOs in CRPF Hospitals on Contractual शीर्षक दिखाई देगा।

- इस शीर्षक के आगे एडवर्टाइजमेंट नंबर सेक्शन में A.VI.1/2019-Rectt-DA-17 (30/07/2019)के आगे दिखाई दे रहे व्यू डिटेल लिंक पर क्लिक करें।

- इसके बाद खुलने वाले नए पेज पर नोटिफिकेशन सेक्शन में दिए गए WALK-IN-INTERVIEW for engagement as Specialist MOs/Dental Surgeon/GDMOs in CRPF Hospitals on Contractual लिंक पर क्लिक करें।

- क्लिक करते ही रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन खुल जाएगा। इसे अच्छी तरह से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- अब विज्ञापन में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार मांगे गए प्रमाण पत्रों के साथ निर्धारित तिथि को तय पते पर पहुंचकर इंटरव्यू में शामिल हों।

महत्वपूर्ण तिथियां :

वॉक-इन- इंटरव्यू की तिथियां (पदानुसार) : 30 और 31 जुलाई 2019

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.crpf.gov.in