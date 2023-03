CRPF ASI: कल जारी होगा एडमिट कार्ड, ऐसे कर सकेंगे चेक

ऐप पर पढ़ें

CRPF ASI Admit Card 2023: केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) 17 मार्च 2023 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ASI (स्टेनोग्राफर) के पद के लिए ऑनलाइन परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जो उम्मीदवार परीक्षा में बैठने वाले हैं, वे सीआरपीएफ की आधिकारिक वेबसाइट - crpf.gov.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

CRPF ASI Admit Card: ऐसे करना है चेक

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट crpf.gov.in. पर जाना होगा।

स्टेप 2- होम पेज पर ‘Link to download the admit card for the exam of Assistant Sub Inspector (Steno) in CRPF’ लिंक पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 3- अब पासवर्ड और कैप्चा कोड डालें।

स्टेप 4- CRPF ASI स्टेनोग्राफर एडमिट कार्ड आपके सामने होगा। इसे डाउनलोड कर लीजिए।

जानें- परीक्षा का पैटर्न

सीआरपीएफ एएसआई स्टेनो के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद पैटर्न और मार्किंग स्कीम को चेक करें। एएसआई पदों के लिए सीआरपीएफ परीक्षा ऑनलाइन मोड के माध्यम से आयोजित की जाएगी। परीक्षा में एक पेपर होगा जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न 1.5 घंटे में करने होंगे। इन सेक्शन से पूछे जाएंगे प्रश्न।

हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज- 25 मार्क्स के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे।

जनरल एप्टीट्यूट- 25 मार्क्स के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे।

जनरल इंटेलिजेंस- 25 मार्क्स के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे।

मैथ्स- 25 मार्क्स के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे।

बता दें, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.24 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी।

सीबीटी परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले उम्मीदवारों को स्किल टेस्ट/पीएसटी/डीवी/डीएमई के लिए बुलाया जाएगा जो सीआरपीएफ के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा।