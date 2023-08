CISF HCM Answer Key : सीआईएसएफ हेड कांस्टबल भर्ती परीक्षा की आंसर-की जारी, कई प्रश्न डिलीट

ऐप पर पढ़ें

CISF HCM Answer Key 2023 downoad : सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (सीआईएसएफ) ने हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल भर्ती परीक्षा की आंसर-की जारी कर दी है। परीक्षार्थी www.cisfrectt.in पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन 23 जुलाई, 30 जुलाई, 6 अगस्त को देश के 55 केंद्रों पर दो-दो शिफ्टों में किया गया था। प्रत्येक शिफ्ट के पेपर की अलग आंसर की जारी की गई है। मिस प्रिंट का हवाला देकर आंसर-की में कई प्रश्न डिलीट भी किए गए हैं।

सीआईएसएफ ने कहा है कि हर शिफ्ट का प्रश्न पत्र अलग था इसलिए रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन की पद्धति लागू होगी। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कम से कम 35 फीसदी अंक लाने आवश्यक हैं। आरक्षित श्रेणियों के लिए 33 फीसदी अंक आवश्यक हैं।

इस भर्ती के जरिए हेड कांस्टेबल के 429 पद भरे जाएंगे। इस भर्ती के आवेदन 2019 में लिए गए थे। लिखित परीक्षा में पास उम्मीदवारों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।

आंसर-की डायरेक्ट लिंक

यूं चेक करें आंसर-की

- सीआईएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट - cisfrectt.in पर जाएं

- चरण 2: रिक्रूटमेंट लिंक पर जाएं। Answer Keys for Written Examination to the post of Head Constable (Ministerial) – 2019 के लिंक पर क्लिक करें।

- आंसर-की की पीडीएफ फाइल खुल जाएगी।