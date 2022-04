चीन 'कुछ' भारतीय विद्यार्थियों को वापस आने की अनुमति देगा: चीनी विदेश मंत्रालय

चीन ने कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए वीजा और उड़ान पाबंदियों के बाद लगभग दो साल से भारत में फंसे “कुछ” भारतीय विद्यार्थियों को वापस आने की अनुमति देने संबंधी योजना की शुक्रवार को घोषणा की। चीनी ...

