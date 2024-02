चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निकली कई पदों पर भर्ती, जानें- कैसे होगा चयन

ऐप पर पढ़ें

CPCL Recruitment 2024: चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CPCL) ने जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती के माध्यम से 73 पदों को भरा जाना है। जो उम्मीदवार आवेदन करने जा रहे हैं वह पहले भर्ती से जुड़ी जानकारी पढ़ लें, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू करें।

जानें- पदों के बारे में

जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट- 63 पद

जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट- 3 पद

जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट- 7 पद

शैक्षणिक योग्यता

जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट- उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इस फील्ड से संबंधित 3 साल का डिप्लोमा किया हो।

जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट- जिन उम्मीदवारों के पास केमिस्ट्री में B.Sc की डिग्री है। वे इस पद के लिए आवेदन करने के योग्य हैं।

जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट- उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से मैट्रिक (10वीं कक्षा) के साथ-साथ नेशनल फायर सर्विस कॉलेज (NFSC) नागपुर से सब ऑफिसर कोर्स किया होगा।

उम्र सीमा

फॉर्म भरने के लिए आयु सीमा कैटेगरी के आधार पर अलग-अलग होती हैं। कैटेगरी 1 पदों के लिए उम्मीदवारों की उम्र सीमा 30 वर्ष तय की गई है, जबकि कैटेगरी 2 पदों के लिए उम्र सीमा 26 वर्ष है। वहीं आवेदन करने की आखिरी तारीख 26 फरवरी 2024 है।

- CPCL Recruitment 2024: भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।

- CPCL Recruitment 2024: डायरेक्ट आवेदन करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।

सैलरी

चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से नियुक्त नॉन एक्जीक्यूटिव उम्मीदवार 25,000 से 1,05,000 रुपये के बीच मासिक वेतन की उम्मीद कर सकते हैं। वहीं सैलरी संबंधित विस्तृत जानकारी जानने के लिए CPCL की ओर से जारी किए गए आधिकारिक नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है।

जानें- कैसे करना है आवेदन

-आवेदन करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट cpcl.co.in पर जाना होगा। जहां उन्हें "Recruitment of Non – Executives in Various Disciplines" के नीचे "Click here" लिंक पर क्लिक करना होगा।

कैसे होगा चयन

इन विभिन्न पदों पर उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन टेस्ट और स्किल, प्रोफिशिएंसी/ फिजिकल टेस्ट (SPPT) के माध्यम से किया जाएगा।