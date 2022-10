CHB Recruitment 2022 : चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड में टेक्निकल व नॉन टेक्निकल पदों पर भर्ती, देखिए डिटेल्स

CHB Recruitment 2022 : चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने टेक्निकल व नॉन टेक्निकल पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक व योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट 31 अक्टूबर है। हालांकि आवेदन शुल्क जमा कराने की लास्ट डेट 4 नवंबर 2022 है। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट chbonline.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आधिरिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन प्रक्रिया, योग्यता व अन्य शर्तों को ध्यान से पढ़ लें, इसके बाद ही आवेदन करें।

चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड भर्ती में रिक्तियों का ब्योरा -

सीएचबी के इस भर्ती अभियान में कुल 89 रिक्तियों को भरा जाना है जिसमें से 38 रिक्तियां टेक्निकल पदों के लिए और 51 रिक्तियां नॉन टेक्निकल पदों के लिए हैं।

सीएचबी भर्ती के लिए आवेदन शुल्क - सीएचडी भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार, पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपए और अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए 800 रुपए जमा कराने होंगे।

सीएचबी भर्ती में ऐसे करें आवेदन : How to apply

आधिकारिक वेबसााइट chbonline.in पर जाएं।

होम पेज पर दिख रहे लिंक “Recruitment in CHANDIGARH HOUSING BOARD, CHANDIGARH” पर क्लिक करें।

अब apply online पर क्लिक करते ही आवेदन फॉर्म खुलेगा।

आवेदन फॉर्म भरें और शुल्क जमा कराएं।