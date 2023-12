CGPSC Interview 2023: जारी हुए इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड, यहां देखें डायरेक्ट लिंक

ऐप पर पढ़ें

CGPSC Civil Judge Admit Card 2023: छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन (CGPSC) ने 22 दिसंबर, 2023 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट-psc.cg.gov.in पर सिविल जज के पदों के लिए इंटरव्यू एडमिट कार्ड को जारी कर दिया है। CGPSC नए यानी 1 जनवरी 2024 से सिविल जज पदों के लिए इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन राउंड आयोजित करेगा। जिन उम्मीदवारों को इंटरव्यू राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। वह आधिकारिक वेबसाइट-psc.cg.gov.in से इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

CGPSC Civil Judge Admit Card 2023- Direct Link

जारी शॉर्ट नोटिस के अनुसार, आयोग 2 जनवरी, 2023 से सिविल जज पदों के लिए इंटरव्यू आयोजित करेगा। उम्मीदवारों के लिए डॉक्यूमेट्स वेरिफिकेशन राउंड इंटरव्यू शेड्यूल से ठीक एक दिन पहले यानी 1 जनवरी 2024 से आयोजित किया जाएगा। इंटरव्यू दो शिफ्ट में यानी सुबह 10.00 बजे से और दूसरी शिफ्ट दोपहर 02.00 बजे से आयोजित की जाएगी। बता दें, उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन राउंड और इंटरव्यू के लिए 1 जनवरी से 11 जनवरी, 2024 तक एडमिट कार्ड में लिखे गए स्थान पर जाना होगा।

बता दें, CGPSC ने 27 जून, 2023 को सिविल जज मुख्य परीक्षा की परीक्षा आयोजित की थी और परिणाम 17 अगस्त, 2023 को घोषित किया था। इस साल मुख्य परीक्षा में कुल 152 उम्मीदवार सफल हुए हैं, जिन्हें इंटरव्यू राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है।

CGPSC Civil Judge Admit Card 2023- इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन (CGPSC) की आधिकारिक वेबसाइट -psc.cg.gov.in पर जाना होगा।

स्टेप 2: होम पेज पर "प्रेस नोटिफिकेशन सेक्शन" पर जाएं।

स्टेप 3: होम पेज पर "NOTIFICATION REGARDING DOCUMENT VERIFICATION AND INTERVIEW OF CIVIL JUDGE (ENTRY LEVEL) EXAM- 2022 (22-12-2023" लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: अब यहां आपको इंटरव्यू का शेड्यूल और एडमिट कार्ड दिखाई देगा।

स्टेप 5: एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और परीक्षा केंद्र में ले जाने के लिए इसका प्रिंटआउट लेना न भूलें।