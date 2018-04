CG Police Constable Admit Card 2018: छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड जारी, cgpolice.cgstate.gov.in से करें डाउनलोड

CG Police Constable Admit Card 2018: छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल डीईएफ रिक्रूटमेंट 2017 (CG Police Constable DEF Recruitment 2017) के फिजिकल टेस्ट के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2018 को उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट cgpolice.cgstate.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

बता दें कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने 2259 कांस्टेबल पदों के लिए इस साल जनवरी में ऑनलाइन आवेदन मंगाए थे। जिन उम्मीदवार ने इस पद के लिए अप्लाई किया था, वे वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

ऐसे डाउनलोड करें CG Police Constable Admit Card 2018

1- छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2018 को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार को आधिकारिक वेबसाइट cgpolice.gov.in पर जाना होगा।

2- इसके बाद ‘Admit Card - Click here to download Admit Card of DEF Constable Recruitment 2017-18’ पर क्लिक करना होगा। यह नारंगी रंग में वेबसाइट पर दिखाई देगा।

3- इसके बाद उम्मीदवार दूसरे पेज पर जाएगा।

4- उम्मीदवार को अब रजिस्ट्रेशन नंबर और कोड डालना होगा।

5- अब आपका छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2018 स्क्रीन पर आ जाएगा। इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट कराया जा सकता है।

