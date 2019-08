CBSE Board Examination फीस में भारी बढ़ोतरी, जनरल छात्रों पर दोगुना चार्ज

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा फीस में भारी बढ़ोतरी की है। एससी एसटी छात्रों के लिए अब 50 रुपये से बढ़कार सीधे 1200 रुपए का शुल्क जमा कराना होगा, जबकि सामान्य वर्ग के छात्रों को 1500 रुपए जमा कराना होगा। समाचार एजेंसी के अनुसार, सीबीएसई ने सामान्य वर्ग के छात्रों की फीस में दोगुनी की वृद्धि की है।

The Central Board of Secondary Education (CBSE) has increased the fees of Class 10 and 12 Board Examinations for SC and ST students from Rs 50 to Rs 1,200. The amount has been doubled for the students belonging to general category, who will now have to pay Rs 1,500. pic.twitter.com/Zi8b5gnayH