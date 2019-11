सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भर्तियां, पढ़ें योग्यता, आवेदन समेत सभी जरूरी बातें

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 72 पदों पर नियुक्तियां करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिस्क मैनेजर, सिक्योरिटी ऑफिसर, इकोनॉमिस्ट समेत विभिन्न पद शामिल हैं। इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 21 नवंबर 2019 है। पद, योग्यता और आवेदन प्रक्रिया संबंधी अन्य जानकारियां इस प्रकार हैं :

इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (जेएमजी/ स्केल-I), पद : 26 (अनारक्षित :10)

योग्यता : कंप्यूटर साइंस/कंप्यूटर एप्लिकेशन/आईटी/इलेक्ट्रॉनिक्स/ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलिकम्युनिकेशन/इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन/इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में बीई/ बीटेक या एमई/ एमटेक की डिग्री प्राप्त हो। या

- स्नातक डिग्री हो। साथ ही डोएक से कंप्यूटर एप्लीकेशन में बी लेवल का कोर्स किया हो।

आयु सीमा : न्यूनतम 21 और अधिकतम 28 साल।

सिक्योरिटी ऑफिसर (जेएमजी/ स्केल-I), पद : 09 (अनारक्षित : 04)

योग्यता : किसी भी विषय में स्नातक डिग्री हो। कंप्यूटर पर काम करने की जानकारी हो। भारतीय सेना में जूनियर कमिशंड ऑफिसर के तौर पर कम से कम पांच साल काम किया हो।

आयु सीमा : न्यूनतम 26 और अधिकतम 45 साल।

रिस्क मैनेजर (एमएमजी/ स्केल-III), पद : 06 (अनारक्षित : 02)

योग्यता : फाइनेंस/बैंकिंग में एमबीए की डिग्री प्राप्त हो। या

- स्टेटिस्टिक्स/फाइनेंस/बैंकिंग में पीजी डिप्लोमा हो।

- रिस्क मैनेजमेंट में डिप्लोमा प्राप्त उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी।

आयु सीमा : न्यूनतम 21 और अधिकतम 35 साल।

रिस्क मैनेजर (एमएमजी/ स्केल-II), पद : 06 (अनारक्षित : 02)

योग्यता : बीटेक/एमसीए की डिग्री हो। साथ ही फाइनेंस स्पेशलाइजेशन के साथ एमबीए डिग्री हो। या

- मैथ्स/स्टेटिस्टिक्स में एमएससी डिग्री प्राप्त हो। या

- फाइनेंस स्पेशलाइजेशन के साथ एमबीए डिग्री हो।

- रिस्क मैनेजमेंट में डिप्लोमा प्राप्त उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी।

आयु सीमा : न्यूनतम 21 और अधिकतम 30 साल।

फाइनेंशियल एनालिस्ट/क्रेडिट ऑफिसर (एमएमजी/ स्केल-II), पद : 10 (अनारक्षित : 03)

योग्यता : सीए/आईसीडब्ल्यूएआई की अंतिम वर्ष की परीक्षा पास हो। या

- फाइनेंस स्पेशलाइजेशन के साथ एमबीए डिग्री हो। साथ ही तीन वर्ष का कार्यानुभव भी होना चाहिए।

आयु सीमा : न्यूनतम 21 और अधिकतम 30 साल।

इकोनॉमिस्ट (एमएमजी/ स्केल-III), पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : इकोनॉमिक्स/इकोनॉमेट्रिक्स/रूरल इकोनॉमिक्स में डिग्री प्राप्त हो। तीन वर्ष का कार्यानुभव भी हो।

आयु सीमा : न्यूनतम 21 और अधिकतम 30 साल।

डाटा एनालिस्ट (एमएमजी/ स्केल-III), पद : 03 (अनारक्षित : 02)

आयु सीमा : न्यूनतम 26 और अधिकतम 35 साल।

एनालिस्टिक-सीनियर मैनेजर (एमएमजी/ स्केल-III), पद : 02 (अनारक्षित : 01)

आयु सीमा : न्यूनतम 26 और अधिकतम 35 साल।

डाटा इंजीनियर (एमएमजी/ स्केल-III), पद : 06 (अनारक्षित : 02)

आयु सीमा : न्यूनतम 26 और अधिकतम 35 साल।

डाटा आर्किटेक्ट (एमएमजी/ स्केल-III), पद : 06 (अनारक्षित : 02)

योग्यता (उपरोक्त चार पद) : इंजीनियरिंग/साइंस/इकोनॉमेट्रिक्स/ स्टेटिस्टिक्स/डाटा साइंस/ अप्लाइड मैथ्स में बैचलर डिग्री हो। साथ ही संबंधित कार्यक्षेत्र में पांच साल काम करने का अनुभव हो।

आयु सीमा : न्यूनतम 26 और अधिकतम 35 साल।

सीए/क्रेडिट ऑफिसर (एमएमजी/ स्केल-III), पद : 06 (अनारक्षित : 02)

योग्यता : सीए/चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट (सीएफए)/एमबीए -फाइनेंस हो। संबंधित कार्यक्षेत्र में दो से चार वर्ष का कार्यानुभव हो।

आयु सीमा : न्यूनतम 26 और अधिकतम 35 साल।



जरूरी सूचनाएं

- आयु, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव की 30 सितंबर 2019 के आधार पर की जाएगी।

- जिन आवेदकों का रिजल्ट 30 सितंबर 2015 से पहले घोषित हो गया हो वहीं इस पद पर आवेदन कर सकते हैं।

- एससी, एसटी को अधिकतम आयु में पांच साल की छूट मिलेगी। वहीं ओबीसी को तीन साल की छूट मिलेगी। शारीरिक रूप से अक्षम आवेदकों को 10 साल की छूट मिलेगी।

वेतनमान (स्केल के अनुसार)

- जेएमजी/ स्केल-क : 23700 रुपये से 42,020 रुपये।

- एमएमजी/ स्केल-कक : 31,705 रुपये से 45,950 रुपये।

- एमएमजी/ स्केल-ककक : 42,020 रुपये से 51,490 रुपये।

- एमएमजी/ स्केल-कश् : 50030 रुपये से 59170 रुपये।

चयन प्रक्रिया

अभ्यर्थियों का चयन ऑनलाइन टेस्ट के बाद इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा।

ऑनलाइन परीक्षा का प्रारूप

- ऑनलाइन परीक्षा 100 अंकों की होगी। अभ्यर्थियों को एक घंटे में 100 प्रश्न हल करने होंगे। परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में होगी।

- सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और इसमें पांच विकल्प दिए जाएंगे।

- परीक्षा में कंप्यूटर नॉलेज से 20 प्रश्न, संबंधित स्ट्रीम/कैटेगरी के 60 और बैंकिंग, इकोनॉमिक्स और जनरल अवेयरनेस 20 से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।

- गलत उत्तर पर अंक कटेंगे। सही उत्तर देने पर एक अंक मिलेगा, जबकि गलत उत्तर देने पर 0.25 अंक कटेंगे।

ऑनलाइन परीक्षा केंद्र : अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, भोपाल, चेन्नई, चंडीगढ़, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पटना में परीक्षा का आयोजन होगा।

आवेदन शुल्क

- सामान्य/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 550 रुपये का भुगतान करना होगा।

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को सिर्फ 50 रुपये प्रोसेसिंग फीस का भुगतान करना होगा।

- शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा।



आवेदन प्रक्रिया

- वेबसाइट (www.centralbankofindia.co.in) पर जाएं। होमपेज पर अपने दाहिने हाथ की ओर सबसे ऊपर ‘करियर विद अस’ ऑप्शन पर क्लिक करें।

- नए पेज पर न्यू रिक्रूटमेंट लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करने से फिर नया खुल जाएगा। यहां Recruitment process for selection of Officers in Specialist Category in various streams शीर्षक दिखाई देगा।

- इसके नीचे नोटिफिकेशन और ऑनलाइन आवेदन के लिंक दिए गए हैं। सबसे पहले ‘क्लिक हियर फॉर डिटेल्स ’ लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करने पर पद संबंधित पूरा विवरण खुल जाएगा। उसे ध्यान से पढ़ें और अपनी योग्यता जांच लें।

- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ‘क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन’ लिंक पर क्लिक करें। अब खुलने वाले नए वेबपेज पर दाईं ओर दिए गए ‘क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन’ पर क्लिक करें।

- फिर नए खुले हुए पेज पर अपनी व्यक्तिगत जानकारियों को दर्ज करें। इसके बाद ‘सेव एंड नेक्स्ट’ ऑप्शन पर क्लिक कर नए पेज पर पहुंचे।

- इसके बाद पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करें। इसके बाद ‘सेव एंड नेक्स्ट’ ऑप्शन पर क्लिक करें।

- अब अपनी शैक्षणिक जानकारियों को इस पेज पर दर्ज करें और अगले पेज पर पहुंचे। अब ‘प्रीव्यू’ ऑप्शन में क्लिक कर अपनी दर्ज जानकारियों को फिर से जांच लें और आवश्यकता होने पर एडिट कर लें।

- इसके अगले पेज पर पेमेंट का ऑप्शन आएगा। यहां शुल्क का भुगतान पर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। शुल्क भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही होगा।

- शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, कैश कार्ड और मोबाइल वॉलेट से किया जा सकता है।

- आवेदन शुल्क के भुगतान के बाद ई-रिसिप्ट जनरेट होगी जिसे भविष्य के लिए संभाल कर रख लें।

महत्वपूर्ण तिथियां

- ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि : 21 नवंबर 2019