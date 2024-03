सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया: स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर होने वाली लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, देखें डायरेक्ट लिंक

ऐप पर पढ़ें

Central Bank of India SO admit card 2024: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई) ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (एसओ) पद के लिए भर्ती परीक्षा के लिए परीक्षा एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं,वे आधिकारिक वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर,रोल नंबर और पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ का उपयोग करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

बता दें, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी विभिन्न ब्रांच में स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के 192 पद के लिए भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया था। जिसके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 10 मार्च को आयोजित की जाएगी। परीक्षा में कंप्यूटर नॉलेज, बैंकिंग, प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो और जनरल अवेयरनेस पर प्रश्न शामिल होंगे। वहीं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे।

Central Bank of India SO admit card- Direc Link

इन पदों पर होगा उम्मीदवारों का सिलेक्शन

इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी V- 1

रिस्क मैनेजर V- 1

रिक्स मैनेजर: 1

इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी III: 6

फाइनेंसियल एनालिस्ट III: 5

इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी II: 73

लॉ ऑफिसर: 15

क्रेडिट ऑफिसर II: 50

फाइनेंसियल एनालिस्ट II: 4

CA - फाइनेंस एंड अकाउंट: 3

इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी I: 15

रिस्क ऑफिसर I: 15

इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी I: 2

लाइब्रेरियन I: 1

उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड पर दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा और इस बात का ध्यान रखना होगा कि वे परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड ले जाना न भूलें। बता दें, बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं दी जाएगी।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एसओ एडमिट कार्ड 2024 के संबंध में किसी भी तरह की अगर गलती पाई जाती है, तो वे आधिकारियों से संपर्क करें।

Central Bank of India SO admit card 2024: इन स्टेप्स के माध्यम से एडमिट कार्ड करें डाउनलोड

- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर जाएं।

- होम पेज पर "Recruitment process for selection of Specialist Officers in various streams" लिंक पर क्लिक करें।

- मांगी गई जानकारी भरें।

- एडमिट कार्ड आपके सामने होगा। इसे डाउनलोड कर इसका प्रिंटआउट लेना न भूलें।